Дератизация — это процедура, проводимая для уменьшения численности крыс и мышей. Без нее грызуны размножались бы до невообразимых размеров, потому что они чрезвычайно плодовиты, устойчивы к неблагоприятным условиям, умны и им не нужно многого для выживания. Кроме того, они находят у людей идеальные условия для проживания и обилие еды, а также тепло. Неудивительно, что они быстро размножаются.
Панацея от этого — дератизация. Правда, закон не указывает, как ее следует исполнять, но требует, чтобы она вообще проводилась. Это спасет от нашествия грызунов, хотя все равно часто не решает проблему полностью, потому что часто проводится неправильно. Именно поэтому стоит выбирать надежную компанию для проведения дератизации.
Как проводится дератизация в компании Dezhouse?
В своей работе мы используем комбинированные физико-механические методы.
Дератизация проводится в несколько этапов:
- На месте дератизации мы размещаем таблички, информирующие об этом факте, которые позволяют жильцам сохранять бдительность, а также повышают безопасность всей процедуры.
- Мы тщательно проверяем все здание на герметичность и обнаруживаем все места, через которые грызуны могут проникнуть внутрь.
- Мы анализируем существующую обстановку, здание, условия и количество крыс и на этой основе выбираем методы работы.
- Находим места появления крыс и мышей и расставляем в них яды и ловушки.
- Мы используем самые современные дератизационные кормушки (дератизационные станции). Ставим их там, где больше всего грызунов, крепко крепим к земле, чтобы никакое другое животное не смогло их уничтожить. Кормушки изготовлены из прочного и устойчивого к повреждениям материала и защищены от открывания ключом. Они также отмечены соответствующим предупреждением об опасности.
- Мы гораздо реже кладем яды на бумажные лотки. Это устаревший метод, который имеет много недостатков, в том числе пропитывание лотков влагой, а затем превращение ее в яд и ухудшение ее свойств.
- Мы используем яды различного вида и консистенции, обычно они напоминают пищу, предпочитаемую грызунами, часто смешиваем их с настоящей пищей, что делает запах манящим и привлекает вредителей.
- Мы используем яды замедленного действия. Это предотвращает немедленную смерть крысы от отпугивания других членов колонии от употребления отравленной пищи. Крысы очень умны и быстро связывают факты. Поэтому наши яды имеют замедленное действие, и смерть крысы наступает через 2-3 дня. Бдительность крыс усыпляется, и этого времени достаточно, чтобы они охотно взяли отравленную пищу.
- Мы контролируем весь процесс дератизации и при необходимости дополняем яд.
- Мы собираем мертвых грызунов и избавляемся от них.