Дератизация — это процедура, проводимая для уменьшения численности крыс и мышей. Без нее грызуны размножались бы до невообразимых размеров, потому что они чрезвычайно плодовиты, устойчивы к неблагоприятным условиям, умны и им не нужно многого для выживания. Кроме того, они находят у людей идеальные условия для проживания и обилие еды, а также тепло. Неудивительно, что они быстро размножаются.

Панацея от этого — дератизация. Правда, закон не указывает, как ее следует исполнять, но требует, чтобы она вообще проводилась. Это спасет от нашествия грызунов, хотя все равно часто не решает проблему полностью, потому что часто проводится неправильно. Именно поэтому стоит выбирать надежную компанию для проведения дератизации.

Как проводится дератизация в компании Dezhouse?

В своей работе мы используем комбинированные физико-механические методы.

Дератизация проводится в несколько этапов: