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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Как не превратить свою жизнь в день сурка

Как не превратить свою жизнь в день сурка

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Как не превратить свою жизнь в день сурка

— А что бы ты делал, если бы застрял в одном месте, в одном дне и ничего бы вокруг

     не менялось?

— А я примерно так и живу. (к/ф «День Сурка»)

Иногда мы чувствуем себя главным героем этого чудесного фильма, вот только восторга от этого не испытываем. Все дело в эмоциональном выгорании, которое приводит к безрадостной жизни по кругу.

По статистике около 75 % россиян хотя бы раз испытывали признаки эмоционального выгорания на работе. Согласно опросу SuperJob (25 июня — 5 июля 2022 года) 35% респондентов считают самым распространенным симптомом эмоционального выгорания потерю интереса к работе. 29% назвали хроническую усталость, столько же — апатию. 25% к симптомам эмоционального выгорания относят повышенную нервозность. Также среди основных признаков называли потерю мотивации, агрессию и подавленное настроение, депрессию, невнимательность и безынициативность.

В 2019 году синдром эмоционального выгорания включили в Международный классификатор болезней и официально признали фактором, влияющим на состояние здоровья.

«Не думаю, что это состояние можно предупредить, — говорит в одном из интервью семейный психолог Людмила Петрановская. — Не корректно ставить перед собой задачу никогда в такое состояние не попадать. Лучше уметь обнаружить, что ты туда попал, и вовремя отползти».

Уберечь себя от новой болезни 21 века практически невозможно, а вот справиться с ней быстро и безболезненно очень даже реально. Как побороть апатию и не превратить свою жизнь в день сурка, рассказывают на курсе «Детокс Личности». Он состоит из практик и рекомендаций, основанных на научных данных в области психологии личности, и направлен на укрепление внутренних опор и повышение жизнестойкости.

Это одна из лучших психологических программ в стране. Она получила уже больше 10 тысяч отзывов благодарности. «Детокс личности» стартует 10 октября 2022 года. Авторы программы сделали последний курс в этом году полностью открытым и бесплатным, чтобы как можно больше людей смогли получить помощь в тревожное время. Такая забота о себе и своем психологическом здоровье поможет удержаться на плаву и не позволит «выронить из рук» свою жизнь и разбить её, словно вазу

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