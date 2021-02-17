Руководство РПЛ планирует создание системы Fan ID

Пока любители футбола ожидают окончания пандемии, а игра в онлайн-рулетку остается единственным развлечением, руководство РПЛ готовит нововведения для следующего сезона. В сети появилась новость о создании новой системы пропусков на стадионы. Система Fan ID будет направлена на снижение количества неприятных инцидентов, агрессивных фанатов и улучшения общей обстановки. Подобные пропуска использовались на чемпионате мира в 2018 году. В качестве пропуска болельщики получали пластиковые карты, на которых были размещены фотография и ФИО владельца. Они прилагались вместе с приобретенными билетами. Сразу после покупки все данные вносились в единый реестр.

Новая система пропусков возможно станет реальностью в будущем сезоне, ну а дождаться события поможет «Рулетка 77 Казахстан». Те люди, которые проявят желание опробовать Fan ID, смогут рассчитывать на различные бонусы. Например, болельщики получат возможность заходить на стадион без очереди или получать преимущество при выборе места. Заказать пропуск можно будет на портале госуслуг. Многие опасаются, что не смогут зарегистрироваться, поскольку имена находятся в черном списке. Но управляющие заявили, что, скорее всего, обнулят базу данных и дадут второй шанс всем болельщикам.

Болельщики против

После официального заявления на форумах в социальных сетях возникла волна недовольств. Старые фаната начали активно протестовать против новой пропускной системы. Но это не поможет, поскольку технологии активно развиваются, а необходимость в дополнительной безопасности постоянно возрастает. Во многих европейских странах также выступали против идентификации, однако протесты быстро устранили. В итоге болельщики, которые негодовали и сопротивлялись, остались и остаются за пределами стадионов. Другим пришлось просто смириться с системой и наслаждаться футбольной атмосферой в более комфортных условиях.

Очевидно, что против пропусков выступают радикальные фанаты, которые любят хулиганить во время матчей, выплескивая негативную энергию на простых болельщиков. После введения Fan ID одно нарушение может стать причиной запрета для входа на стадион в течение 2-3 лет. Владельцы клубов хотят видеть постоянных болельщиков на трибунах, но среди них должны быть не только фанаты, но и рядовые болельщики из разных социальных слоев. Человек, который решил отдохнуть и прийти поболеть за любимый клуб, не должен испытывать страх, находясь рядом с фанатским сектором.

Путь к созданию Fan ID довольно долгий и тернистый. Внедрение системы напрашивалось давно. На стадионах можно было часто увидеть драки, зажженные дымовые шашки, перевернутые сидения. После окончания матча, фанате перебирались на улицы города, где устраивали мордобои и акты вандализма. Уже к проведению чемпионата мира футбольное руководство приняло решение отрегулировать вопрос, чтобы матчи проходили в более безопасной обстановке. К счастью, новая пропускная система помогла, и туристы чувствовали себя спокойно на любой футбольной встрече. Сегодня подобную атмосферою хотят видеть на своих стадионах владельцы российских клубов. Начиная с весны, каждый желающий сможет оформить карту Fan ID, а летом она станет обязательной для всех любителей лиги РПЛ.

Управление системой

Стоит отметить, что руководствам клубов необходимо будет самостоятельно внедрять систему и поощрительные бонусы. Управляющие структуры приняли такое решение, потому что:

Менеджеры клубов хорошо знают местную аудиторию, их предпочтения и желания. Руководство сможет предложить более широкий выбор для траты бонусов. Болельщики смогут обменять их на билеты, абонементы и клубную атрибутику. Клубы уже имеют программы лояльности и собственную базу данных. С их помощью они проверяют каждого болельщика, поэтому с внедрением Fan ID останется лишь внести незначительные изменения. Собирать полную информацию по всей стране – это непосильная задача для контролирующих органов.

Российские клубы смогут работать над системой только после окончания пандемии. Важно, чтобы она помогала развиваться и привлекать новых болельщиков. Fan ID – это перспективный инструмент, способный создать безопасные условия на стадионе и поддерживать их на постоянной основе. Если система будет развиваться, то проход на трибуны станет намного проще, поскольку законопослушных зрителей не придется досконально досматривать.

Система нацелена не только на получение финансовой выгоды, но и на улучшение российского футбола в целом. Существует множество команд, которые не пользуются популярностью. Стадионы пустуют, а игры не приносят никакого удовольствия. Клубы введут новые программы лояльности, которые будут привлекать новых болельщиков на стадионы, предлагать скидки на покупку абонементов. В таком случае наполненность может резко увеличиться, а интерес к малоизвестным клубам будет постепенно расти.