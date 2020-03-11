Как безболезненно снять тормозной барабан

Тормозные барабаны являются одной из составляющих тормозных систем многих автомобилей. В процессе замены колодок можно столкнуться с проблемой, что барабан не снимается. Это нормальное явление, однако при демонтаже его можно повредить и даже разрушить. Сегодня вы узнаете, как можно снять тормозной барабан без повреждений и оставить его целым.

Порядок действий

В первую очередь, нужно вывесить машину, снять колесо и выкрутить направляющие шпильки барабана. Затем, при помощи металлической щетки зачистите место соединения барабана со ступицей. Особое внимание стоит уделить задней части по периметру и центральной части барабана. Он прикипает и это нормально, а многие автовладельцы даже не знают, насколько сильно его держит грязь. Поэтому чистке нужно уделить особое внимание.

После того, как барабан зачищен, необходимо залить все стыкуемые поверхности при помощи WD-40. И вот тут можно совершить еще одну ошибку – начинать работы сразу. Ни в коем случае не пытайтесь снять барабан сразу после обработки. Для действия проникающей жидкости необходимо около 30 минут. Поэтому дайте ему хорошо отмокнуть и после этого долейте еще одну порцию. Только после этого можно приступать к демонтажу.

Берем направляющие шпильки и вкручиваем их в отверстия барабана, но не в те, которыми он крепится, а два других. Это специальные отверстия под съем. После того, как шпильки упрутся – берем киянку и с обратной стороны обстукиваем элемент тормозной системы по ходу снятия. После нескольких ударов, прокручиваем шпильки еще на пол оборота. Продолжаем этот цикл до тех пор, пока барабан не сойдет.

Очень важно обстукивать весь барабан по периметру, чтобы он сходил равномерно. Иногда именно из-за перекоса он отказывается идти дальше и заклинивает. После этого, снять его можно только, разбив молотком. Чтобы этого не допустить, бейте по нему правильно.

Если способ выше не помог

Иногда действительно возникают трудности. Выполнив все необходимые мероприятия, он упорно продолжает держаться. Если автомобиль заднеприводный, можно воспользоваться следующим методом:

Устанавливаем 3-ю передачу, заводим двигатель и плавно отпускаем сцепление, чтобы подвешенное колесо начало вращаться. Разгоняем его до 60 километров в час и резко бьем по тормозам. Как правило, барабан даже соскакивает сам. Но если этого не произойдет, то дальнейший демонтаж будет заметно упрощен. Это действительно помогает.

Самое главное в этом вопросе – терпение и упорство. Правильный подход сможет снять барабан 100 %. Разбивать его – дело самое последнее.