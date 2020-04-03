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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Почему Nissan сказал «нет» планшету

Почему Nissan сказал «нет» планшету

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Nissan
Горизонтальный «волнообразный» дисплей концепта Ariya приспособлен к особенностям человеческого глаза

ЙОКОГАМА, Япония (3 апреля) – В последнее время трудно не заметить такую тенденцию в организации пространства внутри автомобиля: у многих новых моделей в середине передней панели располагается громоздкий экран, напоминающий планшет. Возможно, подобные дисплеи увеличенного размера притягивают внимание посетителей автосалонов. Однако производителям, работающим над созданием автомобилей нового поколения, необходимо принимать во внимание и другие аспекты, стремясь сбалансировать дизайн, технологичность и практичность.

Создавая дисплей для концепта Ariya, Nissan пошел другим путем, уделив особое внимание дизайну и видимости, а не последним тенденциям. Вместо планшета электромобиль-кроссовер оснащен изогнутым дисплеем с двумя экранами, напоминающим по форме волну. Это задает «горизонтальную ориентацию» всего интерьера: от элементов в дверях до задней части салона.

Такая компоновка отражает новый стилистический язык Nissan, выраженный в формуле «японский футуризм, неподвластный времени» (Timeless Japanese Futurism). Этот же принцип воплощен в уникальной передней «радиаторной решетке» Ariya Concept. Однако горизонтально ориентированный дизайн был выбран не только по эстетическим соображениям.

 «В процессе вождения глаза человека движутся, и взгляд естественным образом перемещается из стороны в сторону, – поясняет Томомичи Уекури (Tomomichi Uekuri), главный менеджер команды инженеров, работающих над человеко-машинным интерфейсом (HMI). – Люди видят и воспринимают больше информации, если объект наблюдения ориентирован горизонтально. Аналогично работает и периферическое зрение».

Горизонтальная компоновка дисплея позволяет передавать информацию таким образом, который лучше воспринимается человеческим глазом. Кроме того, информация выводится в безопасную зону, которая находится на линии прямого взгляда водителя, ближе к дороге. Гармонируя с горизонтально ориентированным дизайном интерьера, дисплей становится органичной частью передней панели. Коллектив Nissan называет этот прием «энгава» (engawa) – неопределенное пространство между тем, где вы находитесь, и тем, куда вы направляетесь.

Дисплей Nissan Ariya выводит информацию о вождении в зону, где на традиционных автомобилях находится приборная панель. Одновременно информация о работе развлекательной системы, управление микроклиматом и состояние различных систем автомобиля отображается на центральном экране. Оба экрана вписаны в плавно изогнутую панель, которая визуально объединяет зоны размещения водителя и пассажира.

Хотя на дисплее есть два экрана, информацию можно «сдвигать», перемещая ее с одного на другой; поэтому возникает ощущение единого дисплея. Например, если вы хотите видеть указания маршрута и карту перед рулевым колесом, их можно вывести в этот сектор дисплея. Эту же информацию можно переместить в центр передней панели или совсем убрать, когда она больше не нужна.

«Дисплей в виде волны – это инновационная конструкция, в которой используется эргономичная компоновка. Такое положение дисплея не только обеспечивает хорошую читаемость информации, но и позволяет водителю без труда дотягиваться до сенсорного центрального экрана», – поясняет Уекури.

Как и другие элементы Ariya Concept, дисплей электромобиля обладает крайне высокой функциональностью. Для дизайнеров и инженеров было важно во всем – от магнитолы до GPS-навигатора – показать миру, чего Nissan может достичь в ближайшем будущем. Внимание к пользователю проявляется даже в деталях: водитель может регулировать объем данных, отображаемых в каждой из зон, убирая ненужную для него информацию.

На создание дисплея коллектив дизайнеров вдохновил фильм «Космическая одиссея» 2001 года. Дизайнеры встроили несколько вариантов дисплеев в большой черный «ящик», так называемый «Монолит», затем был выбран наиболее подходящий из них.

В результате, обтекаемый и цельный дисплей выглядит естественной неотъемлемой частью интерьера Nissan Ariya Concept, и не смотрится инородной деталью.

Источник: Nissan
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