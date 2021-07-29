Какой домофон выбрать: беспроводной или проводной?

Когда важно обеспечить безопасность частного сектора или городской квартиры, то выгоднее воспользоваться современной техникой в виде домофона. Но такое оборудование может передавать не только голос, но и видеоинформацию на экран монитора. Какой из них посчитается самым лучшим?

Если брать во внимание дешевизну, то лучше останавливать выбор в пользу классических аудиодомофонов. Чаще всего они инсталлируются в подъездах многоквартирных домов в силу дешевизны, надежности и практичности. Стоит позвонить в квартиру, и в случае верификации, дверь в подъезд открывается с помощью замка электрического типа. Для постоянных жителей имеется полезная опция в виде магнитного ключа – нужно его приблизить к детектору, как дверь открывается.

Если важно на порядок повысить меры безопасности, то лучше сразу выбирать видеодомофон, на экран которого можно выводить черно-белую или цветную видеокартинку высокого качества. Модели с цветными экранами ценны тем, что часто оснащаются встроенными блоками памяти емкостью до 64 Гб, благодаря которым всю фото или видеоинформацию можно сохранить крайне быстро и легко. Но версии с цветными мониторами проигрывают в одном месте – при недостатке уровня освещенности они автоматическим образом переходят на черно-белый режим записи. И порой лучше купить более дешевый и практичный домофон с черно-белым экраном, но для последнего БП придется докупить отдельно.

Большинство домофонов бюджетной серии оснащаются еще проводной технологией, которая может оказаться непрактичной – устанавливать все должен мастер, а провода могут погрызть грызуны. В этом случае выгоднее приобретать беспроводные версии домофонов, у которых дальность действия по прямой составляет до 250 м, тогда как в условиях плотной застройки данный показатель понижается до 100 метров, что также считается неплохим показателем. Часто такие домофоны оснащаются сенсорным цветным монитором с диагональю до 7 дюймов, имеют функцию лая собаки, сенсоры движения, кнопку отключения и выключения вкупе с функцией голосового управления. В последнем случае можно подать команду, чтобы оборудование показало в реальном времени обстановку во дворе или подъезде. Если у домофона имеется и аккумулятор или блок для пальчиковых батареек, то это окажется положительным фактором – оборудование сможет работать долго (до 6 месяцев) на собственных ресурсах.