ента новостей

16:14
На КАД в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом полностью перекроют два съезда
13:39
Иван Верясов успешно преодолел стадию 1/8 финала Олимпийских игр
11:40
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вверх по реке яхты «Хортица»
11:36
В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки
11:29
В Колпино из окна квартиры выпал двухлетний мальчик
11:22
В Кудрово задержаны трое нелегалов, подозреваемых в разбое
10:50
Ресторан закрыт после отравления детей
09:45
Таксистам дадут спокойно работать
09:09
Резник не пойдет на выборы
23:01
Спикер ЗаКСа Вячеслав Макаров охарактеризовал, как собирала подписи кандидат в депутаты Марина Лыбанева
18:21
Выставка «Таинственный лес»
12:31
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке негабаритного судна
11:17
Поисковый палаточный лагерь начнет свою работу в Гайтолово
10:52
В Петербурге иномарка сбила 10-летнего мальчика
10:47
В Петербурге приняли закон о наказах избирателей
10:43
Задержан автор антихристианского ролика
10:24
В Ленобласти воры обокрали отделения "Почты России"
09:25
Кофе может подорожать?
08:54
Что с клещами?
22:49
Дмитрий Булыкин не сможет стать депутатом Госдумы
10:18
Как не простудиться под кондиционером
09:37
А вот и траты на «Формулу-1»
09:01
Идет на выборы через суд
21:04
Грудинин не сможет стать депутатом Государственной Думы: таково решение ЦИК
19:00
На КАД между развязками с продолжением улицы Пионерстроя и Ропшинским шоссе перекроют две полосы движения
11:58
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица»
11:53
В ночном клубе в центре Петербурга наркополицейские провели внезапную проверку
11:41
В Ленобласти громкая музыка стала причиной драки со стрельбой
10:14
В Петербурге женщина после удара ножом выпрыгнула с 15 этажа
09:30
Как выбирать малину?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Оборудование, приборы » Приборы » Какой домофон выбрать: беспроводной или проводной?

Какой домофон выбрать: беспроводной или проводной?

0
20
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
Telegram
Когда важно обеспечить безопасность частного сектора или городской квартиры, то выгоднее воспользоваться современной техникой в виде домофона.

Когда важно обеспечить безопасность частного сектора или городской квартиры, то выгоднее воспользоваться современной техникой в виде домофона. Но такое оборудование может передавать не только голос, но и видеоинформацию на экран монитора. Какой из них посчитается самым лучшим?

Если брать во внимание дешевизну, то лучше останавливать выбор в пользу классических аудиодомофонов. Чаще всего они инсталлируются в подъездах многоквартирных домов в силу дешевизны, надежности и практичности. Стоит позвонить в квартиру, и в случае верификации, дверь в подъезд открывается с помощью замка электрического типа. Для постоянных жителей имеется полезная опция в виде магнитного ключа – нужно его приблизить к детектору, как дверь открывается.

Если важно на порядок повысить меры безопасности, то лучше сразу выбирать видеодомофон, на экран которого можно выводить черно-белую или цветную видеокартинку высокого качества. Модели с цветными экранами ценны тем, что часто оснащаются встроенными блоками памяти емкостью до 64 Гб, благодаря которым всю фото или видеоинформацию можно сохранить крайне быстро и легко. Но версии с цветными мониторами проигрывают в одном месте – при недостатке уровня освещенности они автоматическим образом переходят на черно-белый режим записи. И порой лучше купить более дешевый и практичный домофон с черно-белым экраном, но для последнего БП придется докупить отдельно.

Большинство домофонов бюджетной серии оснащаются еще проводной технологией, которая может оказаться непрактичной – устанавливать все должен мастер, а провода могут погрызть грызуны. В этом случае выгоднее приобретать беспроводные версии домофонов, у которых дальность действия по прямой составляет до 250 м, тогда как в условиях плотной застройки данный показатель понижается до 100 метров, что также считается неплохим показателем. Часто такие домофоны оснащаются сенсорным цветным монитором с диагональю до 7 дюймов, имеют функцию лая собаки, сенсоры движения, кнопку отключения и выключения вкупе с функцией голосового управления. В последнем случае можно подать команду, чтобы оборудование показало в реальном времени обстановку во дворе или подъезде. Если у домофона имеется и аккумулятор или блок для пальчиковых батареек, то это окажется положительным фактором – оборудование сможет работать долго (до 6 месяцев) на собственных ресурсах.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-05-2019, 22:57
Современные дверные замки
13-12-2014, 00:28
Как выбрать инверторы для аргонодуговой сварки постоянным током?
19-05-2020, 23:52
Вызывная панель домофона: что это и какая бывает?
3-09-2015, 22:58
Выбираем принтер на каждый день
23-01-2017, 21:53
Выбор входной металлической двери
24-08-2016, 00:21
Входные двери. На что обратить внимание при выборе

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 11:36
В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки
0
141
Вчера, 10:52
В Петербурге иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
355
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
600
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх