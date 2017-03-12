В гараже на Энергетиков нашли убитого мужчину

В пятницу днём в гараже во дворе одного из домов по проспекту Энергетиков нашли мужчину, погибшего от выстрела из охотничьего ружья ИЖ-26.

Известно, что погибшему было 38 лет, и выстрел был произведён из оружия, снятого с производства на Ижевском оружейном заводе ещё за четыре года до рождения убитого.

Никаких следов борьбы или других признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Тело было отправлено в морг для выяснения причин смерти.

По факту гибели проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.