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» » По тонкому льду

По тонкому льду

0
57
Автор: alfree
0
Фото:
vk.com
В акватории Финского залива утром в субботу в районе КЗС рыбак провалился в промоину.

Весна пришла всерьёз и надолго, но это обстоятельство как всегда проигнорировали любители подлёдного лова.

Сотни любителей приключений способны ради килограмма-другого корюшки рисковать своей жизнью, и если бы не спасатели МЧС, вынужденные содержать несколько судов на воздушной подушке «Хивус», число жертв могло бы быть большим.

В промоину во льду Финского залива сегодня утром угодил 57-летний мужчина. К комплексу защитных сооружений было выдвинуто судно «Хивус», терпящего бедствие рыбака подняли на его борт и доставили на пропускное сооружение No С2, после горе-рыбака передали в руки врачей «скорой помощи».

В спасательной операции были задействованы девять спасателей, прибывших на двух единицах спецтехники.
Все по теме: Финский залив рыбаки несчастный случай
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