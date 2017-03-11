По тонкому льду

Весна пришла всерьёз и надолго, но это обстоятельство как всегда проигнорировали любители подлёдного лова.

Сотни любителей приключений способны ради килограмма-другого корюшки рисковать своей жизнью, и если бы не спасатели МЧС, вынужденные содержать несколько судов на воздушной подушке «Хивус», число жертв могло бы быть большим.

В промоину во льду Финского залива сегодня утром угодил 57-летний мужчина. К комплексу защитных сооружений было выдвинуто судно «Хивус», терпящего бедствие рыбака подняли на его борт и доставили на пропускное сооружение No С2, после горе-рыбака передали в руки врачей «скорой помощи».

В спасательной операции были задействованы девять спасателей, прибывших на двух единицах спецтехники.