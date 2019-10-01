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«Дорога к звездам» для петербургских школьников

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Опубликовал: NewsOnline
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Фото:
school777.spb.ru
Фестиваль «Дорога к звездам» в инженерно-технологической школе № 777 станет своеобразной «выездной» версией форума

2 октября 2019 года с 8:00 до 15:00 в Инженерно-технологической школе № 777 пройдет научно-технический фестиваль «Дорога к звездам», организованный Государственным университетом аэрокосмического приборостроения (ГУАП).
Инженерно-технологическая школа № 777 – самая новая и современная школа Петербурга, созданная с целью выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, творческой деятельности. Неудивительно, что одним из первых университетов, который активно включился в работу с новым учебным заведением, стал ГУАП.
Первым большим совместным мероприятием университета и школы № 777 станет научно-технический фестиваль «Дорога к звездам» - интерактивное мероприятие для учеников всех возрастов. Выбор названия для фестиваля не был случайным – дело в том, что с 4 по 10 октября проходит международная «Всемирная неделя космоса», а ГУАП - университет, который не только обладает уникальным в мировой образовательной системе профилем – аэрокосмическое приборостроение, но и активно занимается популяризацией инженерного образования и космической науки.  Так именно ГУАП организует в Петербурге всероссийский форум авиации и космонавтики «КосмоСтарт».
Фестиваль «Дорога к звездам» в инженерно-технологической школе № 777 станет своеобразной «выездной» версией форума «КосмоСтарт». Школьникам предстоит на целый учебный день погрузиться в атмосферу научного творчества, познакомиться с самыми актуальными техническими новинками и разработками, пообщаться с популяризаторами космической отрасли, а также со студентами и преподавателями одного из ведущих аэрокосмических вузов нашей страны.
Самых маленьких учеников ждут «Космическая зарядка» и веселые химические опыты, ребят постарше – увлекательная лекция о космосе, эксперименты с катушками Тесла и мастер-классы по авиамоделированию. Кроме того, в школьной медиатеке в течение всего дня будет работать интерактивная выставка студенческих изобретений, на которой будут представлены различные роботы, беспилотные летательные аппараты и другие высокотехнологичные научные разработки.   Также в пресс-центре школы состоится «Диалог без галстуков» с ректором ГУАП Юлией Антохиной.

- Я уверена, что прививать любовь к инженерному делу нужно не то, что со школьной скамьи, а еще с детского сада. Поэтому я считаю, что мы вместе со школой № 777 делаем максимально важное и полезное дело! Наша главная задача – дать школьникам понять, что наука – это действительно интересное и увлекательное занятие. И сейчас у нас есть уникальный шанс на примере разработок наших студентов показать, что современными гаджетами можно не только пользоваться, но и создавать их собственными руками, - так ректор ГУАП прокомментировала предстоящее мероприятие.

Программа мероприятия:
08:00 - Встреча гостей
08:15 - «Диалог без галстуков» с ректором ГУАП (Малый конференц-зал)
09:00 - Космическая зарядка (Спортивный зал)
09:55 - Начало работы интерактивных площадок (физические эксперименты, авиамоделирование, химические опыты)
10:00 - Начало «Космолекций» (Актовый зал)
10:50 - Начало работы выставки студенческих разработок (Медиатека)
14:00 - Концертная программа (Актовый зал)

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лыжный пер., 4/2, строение 1
Дата проведения: 02.10.2019
Время проведения: 08:00 – 15:00
Регистрация: обязательна
Окончание регистрации: 02.10.2019
Аккредитация СМИ:
Пресс-служба ГУАП
E-mail: presss.guap@gmail.com
Мария Ермакова, +7-915-453-66-08 

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