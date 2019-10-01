«Дорога к звездам» для петербургских школьников

2 октября 2019 года с 8:00 до 15:00 в Инженерно-технологической школе № 777 пройдет научно-технический фестиваль «Дорога к звездам», организованный Государственным университетом аэрокосмического приборостроения (ГУАП).

Инженерно-технологическая школа № 777 – самая новая и современная школа Петербурга, созданная с целью выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, творческой деятельности. Неудивительно, что одним из первых университетов, который активно включился в работу с новым учебным заведением, стал ГУАП.

Первым большим совместным мероприятием университета и школы № 777 станет научно-технический фестиваль «Дорога к звездам» - интерактивное мероприятие для учеников всех возрастов. Выбор названия для фестиваля не был случайным – дело в том, что с 4 по 10 октября проходит международная «Всемирная неделя космоса», а ГУАП - университет, который не только обладает уникальным в мировой образовательной системе профилем – аэрокосмическое приборостроение, но и активно занимается популяризацией инженерного образования и космической науки. Так именно ГУАП организует в Петербурге всероссийский форум авиации и космонавтики «КосмоСтарт».

Фестиваль «Дорога к звездам» в инженерно-технологической школе № 777 станет своеобразной «выездной» версией форума «КосмоСтарт». Школьникам предстоит на целый учебный день погрузиться в атмосферу научного творчества, познакомиться с самыми актуальными техническими новинками и разработками, пообщаться с популяризаторами космической отрасли, а также со студентами и преподавателями одного из ведущих аэрокосмических вузов нашей страны.

Самых маленьких учеников ждут «Космическая зарядка» и веселые химические опыты, ребят постарше – увлекательная лекция о космосе, эксперименты с катушками Тесла и мастер-классы по авиамоделированию. Кроме того, в школьной медиатеке в течение всего дня будет работать интерактивная выставка студенческих изобретений, на которой будут представлены различные роботы, беспилотные летательные аппараты и другие высокотехнологичные научные разработки. Также в пресс-центре школы состоится «Диалог без галстуков» с ректором ГУАП Юлией Антохиной.



- Я уверена, что прививать любовь к инженерному делу нужно не то, что со школьной скамьи, а еще с детского сада. Поэтому я считаю, что мы вместе со школой № 777 делаем максимально важное и полезное дело! Наша главная задача – дать школьникам понять, что наука – это действительно интересное и увлекательное занятие. И сейчас у нас есть уникальный шанс на примере разработок наших студентов показать, что современными гаджетами можно не только пользоваться, но и создавать их собственными руками, - так ректор ГУАП прокомментировала предстоящее мероприятие.

08:00 - Встреча гостей08:15 - «Диалог без галстуков» с ректором ГУАП (Малый конференц-зал)09:00 - Космическая зарядка (Спортивный зал)09:55 - Начало работы интерактивных площадок (физические эксперименты, авиамоделирование, химические опыты)10:00 - Начало «Космолекций» (Актовый зал)10:50 - Начало работы выставки студенческих разработок (Медиатека)14:00 - Концертная программа (Актовый зал)Регистрация: обязательнаОкончание регистрации: 02.10.2019Аккредитация СМИ:Пресс-служба ГУАПE-mail: presss.guap@gmail.comМария Ермакова, +7-915-453-66-08