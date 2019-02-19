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» » В Петербурге около 90 тысяч человек были эвакуированы

В Петербурге около 90 тысяч человек были эвакуированы

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66
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
konkretno.ru
В Петербурге за сутки эвакуировали 436 зданий из-за сообщений о минировании

Около 90 тысяч человек были эвакуированы в Санкт-Петербурге за прошедшие сутки из-за анонимных сообщений о минировании, ни одно из которых не подтвердилось, сообщает во вторник городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"За прошедшие сутки полицейские, спасатели, сотрудники Росгвардии проверили более 1000 зданий и сооружений после поступления анонимных сообщений о минировании. Эвакуация проводилась из 436 зданий. Всего было эвакуировано около 90 тысяч петербуржцев и гостей города", - говорится в сообщении.

Ни одно сообщение не подтвердилось, уточняет ведомство.
"У города, полиции, спасателей и других профильных ведомств достаточно сотрудников, сил и средств, чтобы оперативно справляться с подобными нештатными ситуациями. Стоит отметить, что граждане с пониманием отнеслись к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности", - сказала председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина, чьи слова приводятся в сообщении.
В январе-феврале 2019 года по городам России прокатилась волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов.

Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Источник: РИА Новости
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