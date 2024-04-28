В Московском районе поймали мужчину, ограбившего пенсионерку в магазине

25 апреля 2024 года около 11 часов 55 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация от замдиректора магазина, расположенного в доме 16 по Звездной улице, о том, что один из посетителей при передачи денег кассиру, выхватил из рук 76-летней пенсионерки 5 тысяч рублей и скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж).

Вчера утром, 27 апреля 2024 года около 08 часов 00 минут возле дома 1 по Звездной улице сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали неработающего 31-летнего местного жителя.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УК РФ.