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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге задержали участника «кКладбищенских разборок» со стрельбой на Рощинском кладбище

В Выборге задержали участника «кКладбищенских разборок» со стрельбой на Рощинском кладбище

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Ленобласти задержали участника конфликта на Рощинском кладбище

Накануне днем, 27 апреля 2024 года около 14 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратился 31-летнего исполнительного директора фирмы по торговле ритуальными принадлежностями о том, что на территории Рощинского кладбища, на 4 километре Цвелодубовского шоссе, произошло разбойное нападение, два человека пострадали.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 14 часов 10 минут по указанному адресу в ходе внезапно возникшего конфликта на почве конкурентных отношений пятеро неизвестных нанесли телесные повреждения директору фирмы и неработающему 42-летнему местному жителю.
При этом один из нападавших выстрелил несколько раз в воздух из травматического пистолета «Оса», после чего нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле «Инфинити FX37».
В тот же день около 15 часов 00 минут возле дома 2 по улице Южный Вал в городе Выборг Ленинградской области сотрудники ГИБДД по подозрению в причастности к совершению указанного преступления по горячим следам задержали 33-летнего администратора конкурирующей фирмы.
Полицейсике изъяли биту, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Вечером к полицейским поступили две телефонограммы из медучреждений, куда за помощью обратились потерпевшие.
Кроме того, к полицейским поступило заявление от одного из пострадавших, который сообщил, что один из нападавших, стрелявший из травматического пистолета, похитил у него 117 000 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст.91 УПК РФ.
Полицейские принимают меры к розыску и задержанию других нападавших.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО стрельба хулиганство
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