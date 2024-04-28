В Выборге задержали участника «кКладбищенских разборок» со стрельбой на Рощинском кладбище

Накануне днем, 27 апреля 2024 года около 14 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратился 31-летнего исполнительного директора фирмы по торговле ритуальными принадлежностями о том, что на территории Рощинского кладбища, на 4 километре Цвелодубовского шоссе, произошло разбойное нападение, два человека пострадали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 14 часов 10 минут по указанному адресу в ходе внезапно возникшего конфликта на почве конкурентных отношений пятеро неизвестных нанесли телесные повреждения директору фирмы и неработающему 42-летнему местному жителю.

При этом один из нападавших выстрелил несколько раз в воздух из травматического пистолета «Оса», после чего нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле «Инфинити FX37».

В тот же день около 15 часов 00 минут возле дома 2 по улице Южный Вал в городе Выборг Ленинградской области сотрудники ГИБДД по подозрению в причастности к совершению указанного преступления по горячим следам задержали 33-летнего администратора конкурирующей фирмы.

Полицейсике изъяли биту, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Вечером к полицейским поступили две телефонограммы из медучреждений, куда за помощью обратились потерпевшие.

Кроме того, к полицейским поступило заявление от одного из пострадавших, который сообщил, что один из нападавших, стрелявший из травматического пистолета, похитил у него 117 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст.91 УПК РФ.

Полицейские принимают меры к розыску и задержанию других нападавших.