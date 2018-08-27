«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в БКЗ «Октябрьском» соберутся руководители системы образования Петербурга, чиновники и педагоги. Пройдет городской педсовет, который постоянно проводится перед началом нового учебного года.

В мероприятии также примет участие губернатор Полтавченко, который обратится с речью к представителям образовательной сферы. В ходе педсовета состоится обсуждение современных образовательных трендов. Некоторые учителя и руководители учреждений получат специальные награды.

Выдающимся педагогам будут вручены сертификаты в рамках целевой программы по обеспечению жильем работников бюджетной сферы. Это очень хорошая поддержка от государства. Мероприятие начнется в 11.00.