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» » Городской педсовет

Городской педсовет

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Автор: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Сегодня пройдет городской педагогический совет 

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в БКЗ «Октябрьском» соберутся руководители системы образования Петербурга, чиновники и педагоги. Пройдет городской педсовет, который постоянно проводится перед началом нового учебного года.

В мероприятии также примет участие губернатор Полтавченко, который обратится с речью к представителям образовательной сферы. В ходе педсовета состоится обсуждение современных образовательных трендов. Некоторые учителя и руководители учреждений получат специальные награды.

Выдающимся педагогам будут вручены сертификаты в рамках целевой программы по обеспечению жильем работников бюджетной сферы. Это очень хорошая поддержка от государства. Мероприятие начнется в 11.00.
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