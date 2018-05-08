В честь Дня Победы «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн

В честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. специалисты ГРО «ПетербургГаз» завтра, 9 мая зажгут факелы на Ростральных колоннах. Огни можно будет увидеть с 9 до 12 часов и с 17 до 23 часов.

Ростральные колонны – уникальное архитектурное сооружение и один из главных символов Санкт-Петербурга. Факелы горят несколько раз в году – в дни городских и всероссийских праздников и по особо важным случаям.

Сегодня, накануне торжеств, специалисты ГРО «ПетербургГаз» проверили работу системы розжига. Выполнено пробное зажжение огней.

Городская газовая служба следит за надежным газоснабжением выдающегося потребителя уже более 60 лет: газовое пламя на Ростральных колоннах впервые зажглось 23 июня 1957 года.

ГРО «ПетербургГаз» обеспечивает сохранность колонн и отвечает за стабильную работу газогорелочных устройств. В 2011 году по заказу ГРО «ПетербургГаз» выполнена комплексная реставрация колонн, проведена реконструкция газового оборудования памятника.