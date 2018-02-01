В Петербурге открылся кабинет ЛФК для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

В Санкт-Петербурге открылся кабинет реабилитации для детей Северного-Западного региона с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

24 января 2018 года в Ленинградской областной детской клинической больнице состоялось торжественное открытие специализированного кабинета для реабилитации детей с ревматическими и другими хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Открытие реабилитационного кабинета было реализовано в рамках программы «Больше, чем реабилитация», осуществляемой биофармацевтической компанией Pfizer совместно с Межрегиональной благотворительной общественной организацией «Возрождение».

Открытие реабилитационного кабинета ознаменовало собой новый этап в лечении детей Северо-Западного региона с ревматическими заболеваниями. Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Ленинградской области Павел Рязанов поздравил присутствующих с этим замечательным событием, отметив, что прорыв в здравоохранении возможен только при всестороннем взаимодействии общественных организаций, органов власти, врачебного сообщества и неравнодушных людей. Он поблагодарил всех причастных за этот проект и пожелал пациентам здоровья, родителям – оптимизма, а врачам – успехов в работе.

Врачи-ревматологи и реабилитологи рассказали о важности проведения реабилитационных мероприятий и продемонстрировали работу нового оборудования. Чтобы добиться максимальных результатов и вновь ощутить радость движения, нужны не только своевременно назначенные и эффективные лекарственные препараты. Результаты лекарственной терапии нужно поддерживать и закреплять. «Сложно переоценить роль медицинской реабилитации в сохранении и восстановлении здоровья детей. Последовательное, адекватное и оптимальное применение лечебных физических нагрузок обеспечивает как общий, так и целенаправленный эффект на организм пациента», – рассказала Татьяна Панова, заведующая педиатрическим отделением ЛОГУЗ «ДКБ».

Дети уже начали активно осваивать упражнения и тренажеры, и с удовольствием выполняют все указания врачей ЛФК и реабилитологов. «Программа «Больше, чем реабилитация» имеет очень важное социальное значение. Сейчас произошел колоссальный прорыв – дети с ревматическими заболеваниями стали получать лекарственные препараты от государства. Но кроме лекарственной терапии дети нуждаются в реабилитации, которая является важным моментом в восстановлении их здоровья», – прокомментировала Жанна Гарибян, руководитель благотворительных программ МБОО «Возрождение».



Санкт-Петербург стал седьмым регионом-участником программы «Больше, чем реабилитация». С 2014 года в рамках инициативы были оборудованы реабилитационные кабинеты при клинических центрах Благовещенска, Волгограда, Иркутска, Челябинска, Екатеринбурга и Ставрополя. Реабилитационные процедуры в кабинетах прошли уже более 7000 пациентов. «Программа «Больше, чем реабилитация» является одной из самых значимых долгосрочных инициатив, которые компания Pfizer реализует в России. Кабинеты реабилитации, которые создаются на базе региональных детских клинических центров, многие годы будут давать врачам еще один инструмент борьбы за здоровье детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а маленьким пациентам – шанс на более активную и счастливую жизнь. Мы очень рады, что сегодня начал свою работу новый кабинет в Ленинградской областной детской клинической больнице, благодаря которому еще больше пациентов получат доступ к восстановительному лечению», – поделилась Елена Мухачева, менеджер по внешним коммуникациям и корпоративным программам компании Pfizer.

В день открытия кабинета педиатрическому отделению ЛОГУЗ «ДКБ» были переданы витамины и биологические активные добавки Pfizer, а также организован праздник для маленьких пациентов под лозунгом «Творить! Радоваться! Выздоравливать!». Дети играли со сказочными персонажами, активно участвовали в конкурсах и викторинах, с радостью приняли участие в шоу мыльных пузырей. Также в рамках праздника был организован интерактивный мастер-класс, на котором дети научились делать фигуры из воздушных шаров.