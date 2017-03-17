Наркоманов стало меньше

Наркомания – одна из самых серьезных проблем современного общества. Наркотическая зависимость разрушает личность человека, наносит тяжкий вред физическому и психологическому здоровью, приводит к конфликтам в семьях. Нередко в поисках денег на очередную дозу наркоманы готовы пойти на все, чтобы избежать ломки.

«Питерец.ру» отмечает, что борьба с наркоманией в Петербурге дает свои плоды. Губернатор Северной столицы отметил, что количество наркозависимых в городе снизилось. Это связано с усилием борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. По итогам прошлого года данный показатель стал в 2,5 раза ниже. Большую роль сыграли и врачи. Более 1000 человек были помещены в лечебные учреждения.