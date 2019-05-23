Американский барьер оказался труднее, но выручили КХЛовцы

Даже потеря Ларкина не сказалась на потенциале сборной США. Российская команда отлично провела первый период, но в двух последующих вынуждена была удерживать своё преимущество в счёте.

Никита Гусев открыл счёт уже на 2-й минуте, но надежды на разгром американцев не оправдались. Первый период завершился со счётом 2:0 после точно броска Михаила Сергачёва в большинстве: всего за эту игру защитник «Тампа-Бэй» набрал 3 очка. Однако во втором периоде Кейн и Годро организовали первый из американских голов: отличился Шэй.

Очень помогла ошибка «звёздно-полосатой» команда в начале третьего периода, которую использовал вяло начавший этот чемпионат Кирилл Капризов – 3:1. Однако блестяще игравший до этого Сергачёв «привёз» гол в свои ворота. И очень вовремя при счёте 3:2 отличился ещё один представитель КХЛ: Михаил Григоренко использовал ещё один ляп американских хоккеистов. Но Кейн организовал очередную шайбу своей команды: после этого россияне смогли удержать победный счёт 4:3.

«Питерец.ру» отмечает и волевые качества канадцев, которые на последней СЕКУНДЕ основного времени сравняли счёт, после чего победили швейцарцев в овертайме (3:2).