«Автомобилист» обыграл «Авангард» в КХЛ, Шумаков очков не набрал

«Автомобилист» и «Авангард» возглавляют таблицу Восточной конференции. «Питерец.ру» не удивится, если именно эти две команды оспорят выход в финал Кубка Гагарина в плей-офф.

Омский клуб усилился нападающим Сергеем Шумаковым, который не смог заиграть в НХЛ. Стабильно играет в этом сезоне основная ударная тройка «Авангарда» (Широков – Михеев – Зернов), а Шумаков только добавил остроты омским атакам.

Однако сегодня победу праздновал «Автомобилист», который уже к 7-й минуте создал задел в две шайбы усилиями Да Косты и Голышева. «Ястребы» не стушевались, и усилиями лидеров настигли соперника: сократил отставание Широков, а сравнял счёт Михеев в дебюте третьего периода. Но нашёлся у «Автомобилиста» джокер: Артём Гареев с передач защитников Гуркина и Вишневского забросил на 57-й минуте. А ведь ранее омская команда имела большинство после удаления Трямкина, не забила и проиграла. Победив, «Автомобилист» только укрепил своё лидерство на Востоке.

Вадим Шипачёв принёс московскому «Динамо» победу в овертайме над «Йокеритом» (4:3).