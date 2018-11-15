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Назревает скандал в баскетбольном «Зените»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Американский легионер «Зенита» Брэндон Дженнингс опубликовал провокационную запись в соцсети.  

Брэндон Дженнингс изначально виделся противоречивым приобретением «Зенита». Потенциал у этого защитника огромен: карьера в НБА это подтверждает. Но репутация Дженнингса подсказывала, что с ним могут быть проблемы.

«Питерец.ру» вспомнил про слова Василия Карасёва после проигрыша в Еврокубке «Тюрк Телекому» про «-27» за время на паркете у Дженнингса. Были у главного тренера «Зенита» и другие претензии к американцу – безальтернативному разыгрывающему в сегодняшнем «Зените». И вот после победы в Еврокубке над «Партизаном», набравший в той игре 8 очков Дженнингс сообщил:

«Жизненный урок: я никогда больше не сыграю за команду, в которой отец тренирует сына.»

По иронии судьбы Сергей Карасёв стал лучшим в тяжёлом матче с «Партизаном», победа в котором была жизненно необходима «Зениту» для продолжения еврокубковой эпопеи. А Дженнингс по-прежнему нестабилен.

Однако можно вспомнить и ситуацию с Дрю Гордоном. Этот «большой» отлично начал играть за «Зенит» в сезоне 2017/2018, но произошёл конфликт с Василием Карасёвым. Доиграет ли этот сезон в сине-бело-голубой форме Дженнингс?

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