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Илья Воробьёв огласит состав на чемпионат мира 1 мая

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
fhr.ru
Итоги «Шведских хоккейных игр», где наша сборная выиграла только один матч, встревожили.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Илья Воробьёв заявил после победы над Чехией (4:2), что состав на ЧМ станет известен со дня на день. Кого же увидят любители хоккея в заявке от 1 мая?

В Швеции играли четверо НХЛовцев – Дадонов, Бучневич, Мамин и Сошников. ФХР отдельно отметила, что на сбор в Москву вызваны Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Сорокин, Сергей Андронов, Иван Телегин и Валерий Ничушкин.

Вряд ли сыграет в Дании получивший повреждение в проигранной «Филадельфией» серии с «Питтсбургом» защитник Иван Проворов. Повреждение колена может помешать сыграть на ЧМ Артемию Панарину («Коламбус»). А вот Никита Зайцев из «Торонто» очень хочет помочь сборной. Представитель «Колорадо» Никита Задоров вынужден пропустить мировое первенство. Защищающий цвета «Рейнджерс» Владислав Наместников тоже пропустит ЧМ.

«Питерец.ру» обратил внимание, что в составе Олимпийской сборной России, выигравшей «Кубок АЛРОСА», не было ни одного игрока СКА. Вряд ли из команды, которую тренирует Олег Браташ, кто-то поедет в Данию – слишком велика конкуренция.
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