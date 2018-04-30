Илья Воробьёв огласит состав на чемпионат мира 1 мая

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Илья Воробьёв заявил после победы над Чехией (4:2), что состав на ЧМ станет известен со дня на день. Кого же увидят любители хоккея в заявке от 1 мая?

В Швеции играли четверо НХЛовцев – Дадонов, Бучневич, Мамин и Сошников. ФХР отдельно отметила, что на сбор в Москву вызваны Павел Дацюк, Никита Гусев, Илья Сорокин, Сергей Андронов, Иван Телегин и Валерий Ничушкин.

Вряд ли сыграет в Дании получивший повреждение в проигранной «Филадельфией» серии с «Питтсбургом» защитник Иван Проворов. Повреждение колена может помешать сыграть на ЧМ Артемию Панарину («Коламбус»). А вот Никита Зайцев из «Торонто» очень хочет помочь сборной. Представитель «Колорадо» Никита Задоров вынужден пропустить мировое первенство. Защищающий цвета «Рейнджерс» Владислав Наместников тоже пропустит ЧМ.

«Питерец.ру» обратил внимание, что в составе Олимпийской сборной России, выигравшей «Кубок АЛРОСА», не было ни одного игрока СКА. Вряд ли из команды, которую тренирует Олег Браташ, кто-то поедет в Данию – слишком велика конкуренция.