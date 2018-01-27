ента новостей

19:19
Евролига: скучная победа ЦСКА и гостевое поражение «Химок»
22:12
15 российских игроков СКА вошли в Олимпийскую заявку
17:06
Студотряды: «Невский Десант» получил путевки
16:53
На Марсовом поле открылась культурно-историческая зона
16:51
На Марсовом поле зачитают письма солдат, которые не успели отправить домой
12:51
Факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня освобождения города от блокады
12:48
Реконструкция Победного салюта
11:57
В Ленобласти задержаны наркосбытчики
11:43
В Курортном районе мужчина ножом ударил жену и дочь
11:34
В Петроградском районе ограбили коммерческую фирму
07:44
Забота о людях с нарушенным интеллектом
00:34
«Зенит» сокрушил «Славию» Данни со счётом 5:1, чудо-гол забил Терентьев
12:40
В Петербурге скончалась Людмила Сенчина
11:25
Салют на Марсовом поле в День полного снятия блокады Ленинграда
11:07
В Центральном районе задержаны карманники
08:28
Молодежный трамвай
00:04
Бросок Реддинга принёс «Баварии» победу над «Зенитом»
21:34
Зимняя Олимпиада – без Столбовой, Степановой, Белова и Калинина
15:31
Выставка графики «Миг между прошлым и будущим»
15:17
Введение в школах должности завуча по безопасности
12:14
На развязке КАД с автодорогой «Кола» полностью перекроют 2 съезда
11:42
В Московском районе обнаружена убитая пенсионерка
11:27
В Петербурге задержан
11:15
Наблюдательный совет Корабелки высоко оценил результаты деятельности вуза
11:10
Депутаты Госдумы три с половиной года потворствую «бомбилам» из интернет-агрегаторов
07:42
Рост промышленности
20:02
Результативный Регин помог «Йокериту» победить в Уфе
16:19
ККИ против нелегалов: война без шанса на победу
14:53
Проект реконструкции объектов на набережных Мойки
14:46
Волонтеры Победы почтут память погибших ленинградцев в Парке Победы
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Евролига: скучная победа ЦСКА и гостевое поражение «Химок»

Евролига: скучная победа ЦСКА и гостевое поражение «Химок»

0
54
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.euroleague.net
Проигрыш в Валенсии не помешал баскетбольным «Химками» удержаться в зоне плей-офф Евролиги.

ЦСКА провёл игру с «Бамбергом» процентов на 30 командных возможностей. Только Нандо Де Коло сконцентрировался на личной статистике, в итоге набрав 28 баллов полезности (20 и очков и 13 забитых штрафных). «Питерец.ру» знает тонкости начисления баскетбольного индекса полезности: за каждый промах очки отнимаются, а каждый спровоцированный фол увеличивает плюсовой показатель. Выиграв со скромным счётом 81:72, ЦСКА возглавляет таблицу регулярного чемпионата (16 побед – 4 поражения).

А вот «Химки» уступили «Валенсии», несмотря на 22 очка Алексея Шведа. Весь матч шла равная борьба, и решающее ускорение хозяева паркета совершили на последних минутах. За 0:28 до конца четвёртой четверти Стефан Маркович сократил отставание химчан до «-3», после чего Гилл накрыл бросок Сан Эметерио. Но забросить спасительную «трёху» не удалось: вовремя сфолил Уилл Томас. Решающий подбор забрал центровой Тибор Пляйсс, который сыграл за себя и за травмированного Бояна Дублевича. Немец набрал 15 очков, сделав 9 подборов.
Все по теме: баскетбол Лига Европы
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

7-12-2017, 23:54
Баскетбольный ЦСКА уверенно победил «Бамберг», у Де Коло – 20 очков
19-11-2017, 22:50
«Зенит» взял реванш у «Химок» несмотря на 34 очка Алексея Шведа
9-11-2017, 21:58
Де Коло был неудержим в матче Евролиги против «Валенсии»
27-03-2017, 21:51
Без Алексея Шведа «Химки» беспомощны против ЦСКА
28-01-2017, 14:45
УНИКС и ЦСКА не блеснули в Евролиге
16-11-2016, 22:35
Дэвид Блатт и «Дарушшафака» обыграли ЦСКА в Евролиге

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
176
23-01-2018, 12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
0
195
19-01-2018, 13:50
Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин
0
211
18-01-2018, 11:38
В центре Петербурга иномарка сбила школьницу
0
228
16-01-2018, 11:49
В Калининском районе на пешеходном переходе сбит подросток
Наверх