Евролига: скучная победа ЦСКА и гостевое поражение «Химок»

ЦСКА провёл игру с «Бамбергом» процентов на 30 командных возможностей. Только Нандо Де Коло сконцентрировался на личной статистике, в итоге набрав 28 баллов полезности (20 и очков и 13 забитых штрафных). «Питерец.ру» знает тонкости начисления баскетбольного индекса полезности: за каждый промах очки отнимаются, а каждый спровоцированный фол увеличивает плюсовой показатель. Выиграв со скромным счётом 81:72, ЦСКА возглавляет таблицу регулярного чемпионата (16 побед – 4 поражения).

А вот «Химки» уступили «Валенсии», несмотря на 22 очка Алексея Шведа. Весь матч шла равная борьба, и решающее ускорение хозяева паркета совершили на последних минутах. За 0:28 до конца четвёртой четверти Стефан Маркович сократил отставание химчан до «-3», после чего Гилл накрыл бросок Сан Эметерио. Но забросить спасительную «трёху» не удалось: вовремя сфолил Уилл Томас. Решающий подбор забрал центровой Тибор Пляйсс, который сыграл за себя и за травмированного Бояна Дублевича. Немец набрал 15 очков, сделав 9 подборов.