Потрясающий гол со штрафного Фернандо помог «Спартаку» победить «Краснодар»

Для наставника «Краснодара» Игоря Шалимова матч со «Спартаком» – особый. Ведь именно в составе «красно-белых» Шалимов-футболист сделал себе имя и уехал в Италию. Сегодня тренерскому штабу краснодарского клуба нужно было решить сложный вопрос – кем заменить в атаке травмированного Фёдора Смолова. Шалимов отрядил в атаку Классона, и швед мог в первом тайме открыть счёт.

Однако сделать это удалось хозяевам поля. Арбитр Лапочкин назначил пенальти за снос Зе Луиша Гранквистом на 38-й минуте. Квинси Промес не оставил шансов Синицыну, и «Спартак» повёл в счёте. А добил гостей фантастический удар со штрафного Фернандо на исходе первого тайма. Бразилец закрутил мяч так, что полёт Синицына не смог помочь «Краснодару»: штанга – ворота! А во второй половине встречи спартаковцы могли довести счёт до крупного, но выручал Синицын.

«Спартак» набрал 5 очков за 3 тура и делит с «Уфой» и «Уралом» 5–8 места. Следующим соперником «Спартака» 6 августа станет «Зенит». «Питерец.ру» не удивится, если в этом матче дебютирует за нашу команду аргентинец Эммануэль Маммана.