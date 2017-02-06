Возвращение «Спартака» на берега Невы

06 февраля в медиа-центре правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, на которой руководство «красно-белых» объявило о возвращении команде исторического названия – мужской баскетбольный клуб «Спартак».

Напомним, четыре месяца назад было сообщено, что петербургский клуб начнет сезон-2016/17 под другим именем, а именно баскетбольный клуб имени Кондрашина и Белова или коротко – БК КБ. Связано это было с тем, что из-за долгов «Спартака» в период с 2011 по 2015 годы ФИБА рекомендовала РФБ не допускать до официальных турниров под всемирно известным брендом.

В ходе переговоров с ФИБА была достигнута договоренность о реструктуризации долга (его сумма уменьшилась в несколько раз) и о траншах в течение 2017 года. Первая сумма была переведена в конце января, тогда же команде «открыли» заявку и «красно-белые» дозаявили Алексея Цветкова. В понедельник было объявлено, что петербургский клуб продолжит выступление в Суперлиге-2 России под историческим названием «Спартак».

В пресс-конференци и приняли участие: президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга Алексей Петрович Бурчик, президент МБК «Спартак» Игорь Викторович Оноков, член правления МБК «Спартак» Максим Александрович Погорелов и вдова Заслуженного тренера СССР, чемпиона ОИ-1972 В.П.Кондрашина Евгения Вячеславовна Кондрашина.

Президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга, Алексей Петрович Бурчик:

«Сегодня у нас радостный день, мы хотим сообщить всему Петербургу добрую весть. Наконец-то после 4-х месяцев перерыва, когда ФИБА был наложен запрет на использование имени «Спартак», мы добились того, что следующую игру, которая состоится 07 февраля, проведем под историческим названием «Спартак». Процесс возвращения имени был очень тяжелый. Связано это с тем, что те долги, из-за которого был введен запрет, для Федерации баскетбола Санкт-Петербурга и нынешнего руководства «красно-белых» были тяжелые и практически не подъемные. Все это время шли переговоры о реструктуризации задолженности, и они оказались успешными. Частично сумму снизили и оплатили первый транш, который позволил дозаявить новых игроков в команду. А самое главное – вернули имя «Спартак».

Вдова Заслуженного тренера СССР, чемпиона ОИ-1972 В.П.Кондрашина, Евгения Вячеславовна Кондрашина:

«Дорогие друзья, я поздравляю всех вас с этим радостным днем. Хочу сказать спасибо тем людям, которые приложили не мало сил, чтобы этот день настал. Желаю «Спартаку» успехов! Не нужно торопиться, но все мы ждем тот момент, когда вновь услышим, что «Спартак» стал чемпионом России».

Напомним, что уже 07 и 08 февраля 2017 года мужскому баскетбольному клубу «Спартак» предстоит провести домашние игры со «Строителем» из Энгельса. Встречи пройдут на паркете ФОК «Газпром» по адресу: проспект Испытателей дом 2 корпус 3. Начало матчей – в 21:00. На данный момент после 24 игр подопечные Алексея Васильева занимают 7-ю строчку турнирной таблицы, отставая от лидера Первенства на 10 очков.