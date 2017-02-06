Возвращение «Спартака» на берега Невы

06 февраля в медиа-центре правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, на которой руководство «красно-белых» объявило о возвращении команде исторического названия – мужской баскетбольный клуб «Спартак».
Напомним, четыре месяца назад было сообщено, что петербургский клуб начнет сезон-2016/17 под другим именем, а именно баскетбольный клуб имени Кондрашина и Белова или коротко – БК КБ. Связано это было с тем, что из-за долгов «Спартака» в период с 2011 по 2015 годы ФИБА рекомендовала РФБ не допускать до официальных турниров под всемирно известным брендом.
В ходе переговоров с ФИБА была достигнута договоренность о реструктуризации долга (его сумма уменьшилась в несколько раз) и о траншах в течение 2017 года. Первая сумма была переведена в конце января, тогда же команде «открыли» заявку и «красно-белые» дозаявили Алексея Цветкова. В понедельник было объявлено, что петербургский клуб продолжит выступление в Суперлиге-2 России под историческим названием «Спартак».
В пресс-конференци и приняли участие: президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга Алексей Петрович Бурчик, президент МБК «Спартак» Игорь Викторович Оноков, член правления МБК «Спартак» Максим Александрович Погорелов и вдова Заслуженного тренера СССР, чемпиона ОИ-1972 В.П.Кондрашина Евгения Вячеславовна Кондрашина.
Президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга, Алексей Петрович Бурчик:
Вдова Заслуженного тренера СССР, чемпиона ОИ-1972 В.П.Кондрашина, Евгения Вячеславовна Кондрашина:
Напомним, что уже 07 и 08 февраля 2017 года мужскому баскетбольному клубу «Спартак» предстоит провести домашние игры со «Строителем» из Энгельса. Встречи пройдут на паркете ФОК «Газпром» по адресу: проспект Испытателей дом 2 корпус 3. Начало матчей – в 21:00. На данный момент после 24 игр подопечные Алексея Васильева занимают 7-ю строчку турнирной таблицы, отставая от лидера Первенства на 10 очков.