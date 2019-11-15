Конгрессно-выставочный центр может появиться в Конюшенном ведомстве

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга (КРТ) предложил разместить в Конюшенном ведомстве конгрессно-выставочный центр, четырёх- или пятизвездочную гостиницу и штаб по координации туристических потоков. Таким образом, в комплексе смогут проводиться деловые мероприятия с участием до трёх тысяч человек. Напомним, что в 2010 году ГК «Плаза Лотос Групп» получила права на Конюшенное ведомство для создания комплекса апартаментов One Konyushennaya Square без изменения предметов охраны, однако вместо восстановления снесла часть исторических корпусов. А градозащитники выступили резко против такого преобразования.

Конечно, предложения от КРТ могут оказаться весьма перспективными, только пока не ясно, кто будет заниматься объектом. Все представленные концепции по реновации ведомства сейчас находятся на стадии доработки, так как ни одна не соответствует требованиям.

ООО «Старт Девелопмент» планирует реконструировать комплекс и соседнюю территорию. В главном здании совместно с Пушкинским музеем компания хочет создать постоянную экспозицию музея современного искусства, а также организовать подземный паркинг, но это несёт опасность для фундамента здания. Стоимость проекта составляет около 10 млрд рублей, примерно 80% расходов компания готова взять на себя, но оставшуюся сумму ждет от города.

ООО «Группа Ярд» хочет создать музейное пространство с лекторием и амфитеатром, что также может вызвать частичное разрушение объекта. Данная концепция рассчитана без вложений со стороны города, это весомый плюс проекта. Отметим, что компания согласна заключить концессионное соглашение сроком на 49 лет, но пока финансовый план, по оценке экспертов, выглядит не жизнеспособно и экономически не выгодно для инвестора.

ООО «Тандем Истейт» предлагает открыть культурный центр, восстановить утерянные флигели и построить стеклянные павильоны во внутреннем дворе. Это выходит за рамки разрешенных преобразований, так как на территории памятника нельзя вести никакого нового строительства. Компания ожидает бюджетных вливаний на сумму 3-4 млрд рублей, однако сама планирует вложить не более 2 млрд рублей. Период окупаемости составляет около 30 лет.

Проект «Дикий лес» от «Центра выставочных и музейных проектов» включает в себя не только новое строительство, но и обширную посадку деревьев и кустарников, что идет в разрез с идеей сохранения культурного наследия и облика ведомства. Будущие вложения из городской казны оцениваются в 3,4 млрд рублей.

Концепция Музея истории Санкт-Петербурга заключается в создании общегородской площадки для проведения различных фестивалей, выставок и размещении своей постоянной экспозиции. Затраты на реконструкцию комплекса составят от 4 до 5 млрд рублей.

Правительство Петербурга должно принять окончательное решение по реконструкции Конюшенного ведомства и провести торги в 2020 году. До начала тендера могут появиться новые инвесторы, претендующие на право реконструкции объекта. Также до сих пор точно не определен формат правовых отношений между городом и потенциальным инвестором. Пока речь идет о концессионном соглашении, но для большей вовлеченности бизнеса, возможно, стоит продумать более выгодные условия сотрудничества. Однако надолго откладывать решение вопроса нельзя: по оценкам архитекторов, здание уже находится в весьма плачевном состоянии и с каждым годом продолжит разрушаться.