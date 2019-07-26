В День ВМФ «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн

В честь Дня Военно-морского флота специалисты ГРО «ПетербургГаз» зажгут огни на Ростральных колоннах. Факелы загорятся 28 июля в 10:00 и будут гореть до 14:00. С 22:00 до 23:30 петербуржцы и гости города смогут вновь полюбоваться пламенем колонн.

На генеральной репетиции мероприятия газовики проверили, как работает оборудование, и выполнили тестовый розжиг.

Огни Ростральных колонн, одного из главных символов Санкт-Петербурга, загораются несколько раз в году, в дни городских и всероссийских праздников и в особо торжественных случаях.

Газовые факелы на Ростральных колоннах впервые зажглись 23 июня 1957 года, и вот уже более 60 лет городская газовая служба обеспечивает надежное газоснабжение уникального потребителя. «ПетербургГаз» отвечает за работу системы розжига и горелочных устройств колонн.