20 июля Алексею Юрьевичу Герману исполнись бы 80 лет. В этот день на «Ленфильме» пройдет сразу несколько юбилейных мероприятий, которые откроют киномарафон фильмов о Мастере.

Для российского кино уход Алексея Германа стал невосполнимой потерей. Его фильмы обладают характерным узнаваемым стилем. Режиссер уделял огромное внимание деталям: костюмам, интерьерам, гриму. Он скрупулезно воссоздавал эпоху, о которой рассказывал в своем кино. Мировое признание Алексею Юрьевичу принесли картины «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!», «Трудно быть Богом».

Программа на «Ленфильме» 20 июля:

В 17.00 состоится заседание круглого стола на тему: «Алексей Герман: лабиринты времени, или Время крупным планом» с участием кинокритиков, киноведов, культурологов и историков кино. Эксперты обсудят творчество Алексея Германа старшего. Разговор пойдет о том, как история отразилась в его фильмах, как развивалась эстетика и поэтика кинематографа Германа в различные периоды жизни нашей страны.

Модератором станет известная журналист и кинокритик Лариса Малюкова. В круглом столе примут участие: генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, кинокритик Вячеслав Шмырев, историк кино Евгений Марголит, кинорежиссер и публицист Петр Шепотинник, киновед и режиссер Любовь Аркус, доктор искусствоведения Анжелика Артюх, продюсер Виталий Потемкин, киновед, профессор ВГИКа Армен Медведев, а также киновед и режиссер Александр Поздняков.

В 19.00 в киноцентре «Ленфильм» состоится вечер памяти Алексея Германа. На вечере выступят друзья, коллеги и ученики мастера. Те, кто не сможет приехать прислали свои видео обращения. Мы услышим воспоминания Алексея Германа-мл., Леонида Ярмольника, Юлия Гусмана, Федора Бондарчука, Сергея Соловьева и многих других. Трансляцию вечера можно будет увидеть на портале Культура.РФ.

В завершении вечера состоится показ фильма «Мастерская» режиссера Сергея Карандашова. Картина создана кинокомпанией «Север», совместно с киностудией «Ленфильм».

Документальный фильм «Мастерская» состоит из двух частей. В первой идет рассказ о ленинградской студии «Первого и экспериментального фильма» («ПиЭФ»), созданной Алексеем Германом в конце 1980-х годов. О том, что тогда происходило в стране и на «Ленфильме», как вокруг яркой личности мастера собиралась студийная команда, как искали и поддерживали молодые таланты. Дебютанты студии – ныне известные режиссеры – поделятся воспоминаниями об Алексее Юрьевиче, помогавшем им на всех этапах работы. Студия «ПиЭФ» занималась не только выпуском фильмов, но была и киношколой.

Фильм второй посвящен процессу набора и обучения студентов, их взаимодействию с мастером и педагогами, их первым шагам в профессии. В центре этого фильма – рассказ выпускника мастерской Алексея Германа Сергея Карандашова, автора проекта «Мастерская».

В фильме снимались: Кристина Дасарская, Анна Роскошная, Юлия Гревцова, Оксана Коромшина, Милена Якшич, Дарья Марусова, Александра Попова, Эвелина Смерикова, Антон Стреляев.

Вход на мероприятия 20 июля только по приглашениям.

Мероприятия откроют киномарафон фильмов о мастере, на которые сможет прийти каждый.

В программе киномарафона:

23 июля в 10:00 - «Герман. По ту сторону камеры»

Фильм-портрет, созданный Александром Поздняковым, помогает проникнуть во внутренний мир Алексея Германа. Съемки проходили дома у Алексея Юрьевича в его мансарде на Кронверкском проспекте, а так же в монтажной киностудии «Ленфильм». Автор фильма был знаком с Германом более четверти века, однако даже он узнал о Мастере много нового.

В фильме использованы фрагменты из кинокартин Германа, личные фотографии, хроника. Много откровенного, даже исповедального. Например, Мастер вспоминает, как в школе он дрался с одноклассниками. С юмором рассказывает, как его били хулиганы и как перестали бить, после того как он поколотил обидчиков. Это и закалило будущего режиссера, когда его картины киноначальники отправляли «на полку». Герман никогда не мечтал стать режиссером, но так вышло - он стал легендой кино, художником, изменившим кинематограф страны.

23 июля в 16:00 - «Алексей Герман. Семейный портрет в интерьере кино»

Автор и режиссер-постановщик Виталий Потемкин в течение трех десятков лет дружил с Алексеем Германом, сделал о нем несколько фильмов и телепрограмм, от начала до конца проследил процесс рождения последних двух кинолент Мастера. Поэтому в работе над фильмом он опирается только на собственные эксклюзивные материалы. В картине богато используются редкие фотоматериалы из архива семьи Германа-Кармалиты. Для зрителей будет интересным посещение квартиры, где ее хозяйка Светлана Кармалита, соавтор Германа и его жена, охотно делится воспоминаниями. Свой взгляд на творчество отца излагает и Алексей Герман-младший, ныне известный кинорежиссер.

24 июля в 12:00 - «Герман, сын Германа»

В фильме режиссера Натальи Урвачевой, главным героем выступает сам Алексей Юрьевич Герман. Все, что снимал Алексей Герман, так или иначе связано с образами детства, памятью о доме, о большой семье, главой которой был отец режиссера, знаменитый писатель Юрий Павлович Герман. Фильм посвящен нескольким поколениям семьи, каждое из которых оставило свой след в культуре. Использованы фотографии из семейного архива Алексея Германа, фрагменты фильмов: «Хрусталев, машину!», «Мой друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах», «Торпедоносцы». Третий фильм цикла был выдвинут на конкурс ТЭФИ-2005 в номинации «Телевизионный документальный сериал».

25 июля в 14:00 - «Больше, чем любовь: Герман и Кармалита»

Единственный фильм, созданный при жизни Алексея Гремана, в котором главной героиней также выступает его жена — Светлана Кармалита. Что такое супружество двух самостоятельных творческих личностей? Что такое брак, заключенный на небесах и сотрудничество двух совершенно самодостаточных творцов? На такого рода вопросы и пытается ответить этот фильм, снятый изнутри жизненной среды героев.

Вход на все показы киномарафона свободный по предварительной регистрации через Timepad (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/org/) или по телефону 8-911-991-25-02