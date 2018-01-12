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Молодежный театр «Эксперимент» покажет спектакль «Карманы полные снега»

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
mt-experiment.com
20 января Молодежный театр «Эксперимент» покажет спектакль «Карманы полные снега» в зале Российской национальной библиотеки в 16:00

Спектакль "Карманы, полные снега" по одноименной пьесе Татьяны Набродовой, это наша попытка разговора со зрителем, о проблемах "детей 90-х". Что видели, что так и не узнали? Что обрели и что потеряли? Какими выросли, кем стали, какой видят жизнь мальчишки и девчонки, формировавшиеся в трудные для всего нашего народа годы? 
Кто несет ответственность за их холодное детство и жестокую юность? 
Спектакль не дает простых ответов. Мы хотим, чтобы он задал вопросы, на которые каждый ответит сам.
Продолжительность спектакля 1.30 минут, категория 16+
Премьера состоялась 19 декабря 2015г.

Действующие лица и Исполнители:
Борис - Алексей Штраус
Наталья - Виктория Паршутина
Кирилл - Сергей Корников
Ксения - Кристина Кузаева
Алла - Екатерина Никитина
Александра - Ольга Дмитриева
Петя - Константин Крившенко

Оформление МТ ЭКСПЕРИМЕНТ
Хореография - Анастасия Шапиро
Постановка Виктора Грицаенко

Адрес: Московский просп., 165, корп.2
Время: 16:00
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