Молодежный театр «Эксперимент» покажет спектакль «Карманы полные снега»

Спектакль "Карманы, полные снега" по одноименной пьесе Татьяны Набродовой, это наша попытка разговора со зрителем, о проблемах "детей 90-х". Что видели, что так и не узнали? Что обрели и что потеряли? Какими выросли, кем стали, какой видят жизнь мальчишки и девчонки, формировавшиеся в трудные для всего нашего народа годы?

Кто несет ответственность за их холодное детство и жестокую юность?

Спектакль не дает простых ответов. Мы хотим, чтобы он задал вопросы, на которые каждый ответит сам.

Продолжительность спектакля 1.30 минут, категория 16+

Премьера состоялась 19 декабря 2015г.

Действующие лица и Исполнители:

Борис - Алексей Штраус

Наталья - Виктория Паршутина

Кирилл - Сергей Корников

Ксения - Кристина Кузаева

Алла - Екатерина Никитина

Александра - Ольга Дмитриева

Петя - Константин Крившенко

Оформление МТ ЭКСПЕРИМЕНТ

Хореография - Анастасия Шапиро

Постановка Виктора Грицаенко

Адрес: Московский просп., 165, корп.2

Время: 16:00