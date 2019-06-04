Аутизм у детей: причины, симптомы и лечение

Аутизм – это болезнь, сопровождающаяся нарушениями психического здоровья у детей. Она проявляется расстройствами речи, а также трудностями в полноценном общении с окружающими.
Корректировка болезни у ребенка дает положительный эффект только при диагностике заболевания в раннем детстве. Для этого требуется непосредственная помощь родителей. Именно на них ложится основная задача в своевременном распознании признаков заболевания и обращении за помощью к специалисту.
Причины заболевания.
Среди предполагаемых причин, провоцирующих развитие аутизма у детей, врачи выделяют следующие:
• генетическая предрасположенность;
• поражения ЦНС (например, энцефалит);
• сбои в работе гормональной системы;
• нарушение обменных процессов в организме;
• инфекции как бактериальной, так и вирусной природы возникновения;
• отравление ртутью;
• неконтролируемое употребление антибиотиков;
• длительный контакт матери с химическими веществами во время беременности.
Симптомы.
Признаки аутизма наблюдаются у детей, уже достигших возраста двух-трех лет. Поэтому, родителям необходимо, вовремя замечать нехарактерное для возраста ребенка поведение.
Наличие болезни проявляется как в поведенческих реакциях на ту или иную ситуацию, так и в физиологических признаках. К физическим проявлениям относят судорожные состояния, пониженный иммунитет, а также сбои в работе поджелудочной железы и органов ЖКТ.
Особенности в поведении детей при аутизме:
1. Дисфункция речи. Данный симптом проявляется в крайне скудном разнообразии словарного запаса или в полном отсутствии речи. Помимо этого, у ребенка отсутствует способность комбинировать слова, а о себе они говорят исключительно от третьего лица.
2. Отсутствие эмоций при общении. Ребенок не переносит зрительного контакта, мало улыбается, не «идет» на руки к родителям или даже сопротивляется попыткам его приласкать. Наряду с этим, аутисты не откликаются на обращение и не замечают ничего вокруг себя.
3. Трудности с адаптацией в социуме. Дети чувствуют себя крайне неуютно, находясь среди других сверстников, в результате чего с годами нарастает повышенная тревожность.
4. Агрессивное поведение. Проявление детской агрессии может быть направлено кА на окружающих, так и на самих себя. Такие эмоциональные вспышки могут быть спровоцированы любым расстройством или неудачей. Проявления агрессии выражается в истериках и физических атаках.
5. Равнодушное отношение к игрушкам. Вследствие неразвитого абстрактного мышления аутисты мало интересуются игрушками. А их игры довольно однообразны: ребенок часами может крутить одно и то же колесо.
6. Постоянно повторяющиеся действия. Ребенок, страдающий аутизмом, совершает однотипные действия на протяжении долгого промежутка времени: говорит одно и то же слово часами или раскачивается из стороны в сторону. Такие дети склонны к соблюдению определенных правил, а нарушение распорядка дня вызывает у них тревогу.
Несмотря на все признаки проявления болезни, говорить о наличие аутизма можно лишь в том случае, когда подтверждено одновременное присутствие у ребенка следующих составляющих:
- проблем с социализацией;
- трудностей коммуникации;
- наличие постоянно повторяющегося поведения (стереотипность).
Лечение.
Аутизм невозможно вылечить лекарственными препаратами. Поэтому медикаменты назначают только в случаях, когда необходимо устранить отдельные признаки болезни, такие как агрессия, депрессия или гиперактивность. Однако такое лечение не должно быть чрезмерным, так как после его завершения есть вероятность снижения интеллектуальных и речевых способностей. Можно попробовать использовать стволовые клетки для лечения аутизма, подробнее об этом читайте на http://aba-kurs.com/.
Основная терапия аутизма заключается в комплексном подходе и внимании со стороны квалифицированного психиатра, родителей и педагогов. В медицине существуют разнообразные методики по реабилитации аутистов, которые ориентированы на сценарии поведения таких детей, а также на снижение проявлений заболевания посредством активного общения.
Главную роль в коррекции аутизма у детей играют родители. Они должны ежедневно проводить работу по «сглаживанию» признаков заболевания, придерживаясь некоторых рекомендаций специалистов. А именно:
1. Обучать ребенка повседневным навыкам необходимо посредством регулярного повторения одних и тех же действий.
2. Установить четкий распорядок дня.
3. Не нарушать привычного образа жизни ребенка.
4. Важным в коррекции заболевания является постоянное межличностное общение детей и родителей.