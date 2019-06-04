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» » » » Аутизм у детей: причины, симптомы и лечение

Аутизм у детей: причины, симптомы и лечение

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
aba-kurs.com
Аутизм – это болезнь, сопровождающаяся нарушениями психического здоровья у детей.

Аутизм – это болезнь, сопровождающаяся нарушениями психического здоровья у детей. Она проявляется расстройствами речи, а также трудностями в полноценном общении с окружающими.

Корректировка болезни у ребенка дает положительный эффект только при диагностике заболевания в раннем детстве. Для этого требуется непосредственная помощь родителей. Именно на них ложится основная задача в своевременном распознании признаков заболевания и обращении за помощью к специалисту.

Причины заболевания.

Среди предполагаемых причин, провоцирующих развитие аутизма у детей, врачи выделяют следующие:

• генетическая предрасположенность;

• поражения ЦНС (например, энцефалит);

• сбои в работе гормональной системы;

• нарушение обменных процессов в организме;

• инфекции как бактериальной, так и вирусной природы возникновения;

• отравление ртутью;

• неконтролируемое употребление антибиотиков;

• длительный контакт матери с химическими веществами во время беременности.

Симптомы.

Признаки аутизма наблюдаются у детей, уже достигших возраста двух-трех лет. Поэтому, родителям необходимо, вовремя замечать нехарактерное для возраста ребенка поведение.

Наличие болезни проявляется как в поведенческих реакциях на ту или иную ситуацию, так и в физиологических признаках. К физическим проявлениям относят судорожные состояния, пониженный иммунитет, а также сбои в работе поджелудочной железы и органов ЖКТ.

Особенности в поведении детей при аутизме:

1. Дисфункция речи. Данный симптом проявляется в крайне скудном разнообразии словарного запаса или в полном отсутствии речи. Помимо этого, у ребенка отсутствует способность комбинировать слова, а о себе они говорят исключительно от третьего лица.

2. Отсутствие эмоций при общении. Ребенок не переносит зрительного контакта, мало улыбается, не «идет» на руки к родителям или даже сопротивляется попыткам его приласкать. Наряду с этим, аутисты не откликаются на обращение и не замечают ничего вокруг себя.

3. Трудности с адаптацией в социуме. Дети чувствуют себя крайне неуютно, находясь среди других сверстников, в результате чего с годами нарастает повышенная тревожность.

4. Агрессивное поведение. Проявление детской агрессии может быть направлено кА на окружающих, так и на самих себя. Такие эмоциональные вспышки могут быть спровоцированы любым расстройством или неудачей. Проявления агрессии выражается в истериках и физических атаках.

5. Равнодушное отношение к игрушкам. Вследствие неразвитого абстрактного мышления аутисты мало интересуются игрушками. А их игры довольно однообразны: ребенок часами может крутить одно и то же колесо.

6. Постоянно повторяющиеся действия. Ребенок, страдающий аутизмом, совершает однотипные действия на протяжении долгого промежутка времени: говорит одно и то же слово часами или раскачивается из стороны в сторону. Такие дети склонны к соблюдению определенных правил, а нарушение распорядка дня вызывает у них тревогу.
Несмотря на все признаки проявления болезни, говорить о наличие аутизма можно лишь в том случае, когда подтверждено одновременное присутствие у ребенка следующих составляющих:

- проблем с социализацией;

- трудностей коммуникации;

- наличие постоянно повторяющегося поведения (стереотипность).

Лечение.

Аутизм невозможно вылечить лекарственными препаратами. Поэтому медикаменты назначают только в случаях, когда необходимо устранить отдельные признаки болезни, такие как агрессия, депрессия или гиперактивность. Однако такое лечение не должно быть чрезмерным, так как после его завершения есть вероятность снижения интеллектуальных и речевых способностей. Можно попробовать использовать стволовые клетки для лечения аутизма, подробнее об этом читайте на http://aba-kurs.com/.

Основная терапия аутизма заключается в комплексном подходе и внимании со стороны квалифицированного психиатра, родителей и педагогов. В медицине существуют разнообразные методики по реабилитации аутистов, которые ориентированы на сценарии поведения таких детей, а также на снижение проявлений заболевания посредством активного общения.

Главную роль в коррекции аутизма у детей играют родители. Они должны ежедневно проводить работу по «сглаживанию» признаков заболевания, придерживаясь некоторых рекомендаций специалистов. А именно:

1. Обучать ребенка повседневным навыкам необходимо посредством регулярного повторения одних и тех же действий.

2. Установить четкий распорядок дня.

3. Не нарушать привычного образа жизни ребенка.

4. Важным в коррекции заболевания является постоянное межличностное общение детей и родителей.

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