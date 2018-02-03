Как проявляются симптомы заболеваний поджелудочной железы

Важность поджелудочной железы в организме – участие в пищеварительном процессе. Орган перерабатывает жиры, углеводы и белки, необходимые для нормального функционирования всего организма. Также поджелудочная вырабатывает инсулин, расщепляющий глюкозу. Проблемы в работе железы сказываются на состоянии здоровья человека:

нарушается обмен веществ;

ухудшается слух и зрение;

чередуются запоры и поносы;

отмечается хроническая усталость, потеря жизненного интереса;

человек теряет вес;

повышается вязкость крови, при которой периферические органы недополучают питательные вещества.



Характерным признаком нарушения работы поджелудочной железы является опоясывающая ноющая боль в левом боку внизу живота с отдачей в область поясницы. Интенсивность болевого проявления зависит от сопутствующих заболевание факторов, может характеризоваться даже нестерпимым приступом, когда невозможно найти позу, в которой легче переносить синдром.

Болезни поджелудочной железы

Наиболее распространенные заболевания органа имеют похожие симптомы, характерные для проявления патологии поджелудочной железы:

панкреатит, протекающий остро или хронически; сахарный диабет; муковисцидоз, имеющий наследственные корни; панкреонекроз, вызывающий отмирание органа на клеточном уровне; доброкачественные и злокачественные новообразования.

При острой фазе заболевания возникают интенсивные болевые проявления во всей брюшной полости живота. При сидении, чуть наклонившись вперед, болевой синдром легче переносится. Хроническое течение поражения характеризуется ноющей постоянной болью.

Отмечается тошнота и рвота, которая облегчения состояния не приносит. Во рту наблюдается сухость слизистой оболочки. Начинается отрыжка воздухом, длительная и частая икота. Живот вздувается, регистрируется обильное газообразование. Случается рвота с добавлением желчи. Отравление всего организма сопровождается слабостью, скачками давления и температуры, усилением потливости, головной болью.

Диагностика заболевания

Чтобы подтвердить возникшие проблемы поджелудочной железы, необходимо пройти диагностику:

визуальный осмотр врачом пациента;

УЗИ брюшной полости;

рентген, компьютерная томография органа;

клинические и биохимические исследования мочи, кала, крови;

анализ крови на сахар.

Не рекомендуется начинать самостоятельное лечение до установления точного диагноза. Чтобы предотвратить осложнение заболевания поджелудочной железы, необходимо обратиться к врачу и точно выполнять его назначения.

Обязательное условие успешного восстановления работоспособности органа – соблюдение диеты. Обычно используется лечебный стол №5, основанный на питании 4-6 раз в день небольшими порциями. Рекомендуется ограничить жирные, пряные, острые, сладкие блюда. Пищу желательно отваривать, готовить на пару. Следует увеличить употребление жидкостей, кроме крепкого чая, кофе, газированных напитков.

Запрещается употребление алкоголя, курение. Рекомендуется приобщиться к здоровому образу жизни.

Раннее определение поражения поджелудочной железы дает надежду на восстановление функций жизненно важного органа. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу, если появились характерные признаки заболевания. Вовремя принятые меры помогают остановить развитие патологии, не допустить появление злокачественного поражения.