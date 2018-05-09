Как выбрать поручни из нержавейки для лестницы

В современных жилых и административных зданиях применение поручней из нержавеющей стали получило особую востребованность. Изделия активно используются в повседневном быту, выполняя роль не только надежной опоры при передвижении людей по лестничным пролетам, но и служа отличным элементом декора большинства зданий. Перед покупкой поручней важно заранее решить с какой целью приобретаются конструктивные элементы. Не лишним будет обратить внимание и на сроки их эксплуатации, а также учесть особенности места, где будут использоваться изделия.

Критерии выбора

Несмотря на тот факт, что поручням из нержавейки для лестницы свойственны высокие практичные качества, общее их предназначение может значительно отличаться. Одни конструкции пригодны к использованию на улице, вторые - во влажных помещениях. Есть и такие изделия, которые применяются только в сухих комнатных условиях. При несоблюдении этого важного пункта покупатель рискует приобрести не ту марку нержавеющей стали, что чревато появлением коррозии на изделиях. Уделять повышенное внимание следует и прочности самих конструкций. Поскольку поручни являются в первую очередь важным опорным элементом на лестничных маршах, они должны без особых усилий справляться с большим весом, опирающихся на них людей. Зачастую изделия размещают на высоте приблизительно 1 метра от уровня ступеней, что является приемлемым вариантом для взрослого человека. Если же в помещении находятся дети, то потребуется докупить дополнительные поручни из нержавейки для лестницы, которые можно установить посередине перил.

Ключевые факторы

Приобретая конструкции из нержавейки также следует обратить внимание на следующие параметры:

Форму и размер изделий (важно, чтобы поручни выглядели не только привлекательно, но и были приятны на ощупь); Тип опорных элементов (он может быть лестничным или пристенным); Поверхностный слой, который нужно подбирать исходя из характеристик интерьера помещений (бывает матовым, блестящим, золотистым и серебристым); Компанию-производитель.

Приняв во внимание все вышеописанные пункты покупатель может сделать правильный выбор. Приобретенные поручни еще долго будут исправно функционировать на благо любой территории или помещения. Срок их эксплуатации достигает без малого 50-ти лет. Они экологически безопасны и соответствуют всем требованиям, предъявляемым СанЭпидНадзором.