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Питерец.ру » События в мире » В Швейцарских Альпах найдены тела пяти лыжников, один пропал без вести

В Швейцарских Альпах найдены тела пяти лыжников, один пропал без вести

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Пять лыжников найдены мертвыми, один пропал без вести в Швейцарских Альпах

Тела пяти пропавших без вести лыжников были найдены в швейцарских Альпах в воскресенье вечером, а спасатели все еще ищут шестого человека, сообщила в понедельник местная полиция.

Группа, в которую входили пять членов одной семьи, выехала из Церматта, популярного горнолыжного курорта, в субботу утром и пропала без вести в регионе Тет-Бланш, по данным полиции кантона Вале.

Согласно более раннему заявлению полиции, опубликованному агентством Reuters, лыжникам было от 21 до 58 лет. Члены семьи были выходцами из кантона Вале, а шестой человек - из кантона Фрибур. Полиция не раскрыла личности погибших лыжников, тела которых были найдены в Тет-Бланш в воскресенье, сообщает Reuters.

Полиция сообщила, что их предупредил член семьи, который должен был забрать группу в деревне Аролла в субботу днем ​​и забеспокоился, когда они не прибыли.

Поисково-спасательные операции были начаты в субботу после того, как лыжники пропали без вести возле перевала Тет-Бланш высотой 3706 метров по пути в деревню Аролла.


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