Полиция Мексики обнаружила 45 сумок с человеческими останками

По данным прокуратуры штата Халиско, в овраге в пригороде Гвадалахары было обнаружено 45 сумок с человеческими останками, характеристики которых соответствуют семи пропавшим сотрудникам колл-центра.

Прокуратура штата Халиско, расследующая случаи смерти, сообщила, что располагает предварительной информацией о том, что части тела «соответствуют физическим характеристикам некоторых молодых людей, пропавших без вести из колл-центра».

Семь сотрудников колл-центра пропали без вести в период с 20 по 22 мая в столичном районе Гвадалахара на западе Мексики.

Луис Хоакин Мендес Руис, прокурор Халиско, сказал, что они нашли человеческие останки в мешках, брошенных на участке с очень крутым уклоном.

Судебно-медицинским экспертам еще предстоит установить количество пострадавших и их личности.

Институт судебной медицины Халиско работает с семьями пропавших без вести, чтобы определить личность человеческих останков.

Страну беспокоит эпидемия исчезновений: более 100 000 мексиканцев и мигрантов пропали без вести.

В марте, после того как в Мексике были похищены четверо американцев, в результате чего двое из них погибли, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика является более безопасной страной, чем Соединенные Штаты.

Похищения людей и торговля людьми также не являются чем-то необычным в некоторых частях Мексики, особенно в приграничных районах, а общий уровень убийств в Мексике является одним из самых высоких в мире.