Банды одерживают верх в войне с гаитянской полицией

Снаряды отскакивали от бронетранспортера, когда полиция выносила на тротуар обмякшего мирного жителя — еще одну жертву жестоких ежедневных перестрелок, от которых страдает столица Гаити Порт-о-Пренс и его окрестности. Здесь, на контролируемой бандами территории Круа-де-Буке, гаитянский спецназ вступил в перестрелку, в результате которой уже разорвался гражданский автобус.

— Ты видишь, откуда оно взялось? — затаив дыхание, спрашивали друг друга члены спецназа внутри бронетранспортера. Он обеспечивает лишь крошечную полоску окна на улицы снаружи, которые то кажутся пустынными, то кишат мирными жителями, пытающимися спастись бегством.

По их словам, за последние 72 часа полиция убила лидера банды 400 Mawozo и освободила от них шестерых заложников. Но банда — одна из десятков, терроризирующих столицу, — не вытеснена с этих улиц.

«Видите этот красный знак «SMS»? Это они», — сказал офицер спецназа, указывая на позицию боевиков. Как и его команда, он не хотел называться, сославшись на их безопасность. Он указал вниз по дороге на маленькую лачугу, когда десятки людей хлынули из переулка на улицу.

— Уходите, — сказал он толпе через громкоговоритель броневика. — Ты слишком открыт. Это опасно.'

Офицер приказал транспортному средству переехать на новое место. — Когда доберемся до места, открывай все, что движется, — сказал он. Последовала ожесточенная перестрелка между полицией и членами банды.

Это обычная сцена ранений, перестрелок и паники в одном из десятков районов, контролируемых бандами, поскольку Порт-о-Пренс, кажется, погружается в полномасштабную войну между полицией и все более хорошо оснащенными и организованными преступными группировками.

И это знакомая рутина: полиция исследует районы банд, чтобы показать свою досягаемость, и банды отвечают интенсивными залпами пуль.

По данным ООН, в районе Сите-Солей за десять дней насилия в июле более 470 человек погибли, получили ранения или пропали без вести после того, как банда G9 попыталась расширить свое присутствие в этом районе, отняв территорию у конкурирующих банд.

Видео из социальных сетей, снятое в этом районе, показывает, что банды используют бульдозер, покрытый стальными пластинами, чтобы снести броню домов, предположительно, домов соперников. Другие дома были сожжены, а на другом видео видно, как десятки местных жителей пешком бегут из района ночью, в разгар боевых действий.

Мирные жители, бежавшие из Сите-Солей, не нашли передышки: десятки получили продовольственные раздачи от Всемирной продовольственной программы и укрылись под открытым небом в парке отдыха Уго Чавеса.

Мухи покрывают промокший от дождя бетонный пол сцены спортивного амфитеатра, где дети в возрасте четырех месяцев изо всех сил пытаются уснуть, подвергаясь воздействию стихии. У одного синяки от падения, у другого болезненная и некрасивая сыпь, но они живые.

Здесь Натали Аристэль сердито показывает нам свой новый неприятный дом.

— Вот где я сплю в луже, — сказала она, указывая на воду. «Они сожгли мой дом и семь раз выстрелили в моего мужа», — говорит она, имея в виду членов банды.

«Я даже не могу позволить себе навестить его [в больнице]. В этом парке, даже если и принесли немного еды, ее никогда не хватит на всех. Дети умирают.

Другие отсутствуют. «У меня четверо детей, но мой первый пропал, и я не могу его найти», — сказала другая женщина. «Нас полностью бросило государство, и нам приходится платить даже за пользование туалетом», — добавил другой.

Молодой мальчик добавил: «Мои мать и отец умерли. Тетка меня спасла. Я хочу пойти в школу, но ее снесли».

Местные жители говорят об идеальном шторме бедствий и предупреждают, что страна все больше чувствует себя на грани общественного коллапса.