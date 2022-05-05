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Питерец.ру » События в мире » Распродажа домов за евро создала в Италии «Маленькую Америку»

Распродажа домов за евро создала в Италии «Маленькую Америку»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
На итальянском острове Сицилия есть место, где вы все чаще слышите американский акцент

На итальянском острове Сицилия есть место, где вы все чаще слышите американский акцент, доносящийся по его узким улочкам, вместо местного языка.
Самбука-ди-Сицилия, завоевавшая репутацию одного из первых мест в стране, где старые дома распродавались практически за бесценок, становится чем-то вроде итальянской «Маленькой Америки» после того, как в страну въехала волна, в основном американцы, чтобы скупить недвижимость по выгодной цене. и вдохнуть новую жизнь в город.
Сицилийский город начал привлекать зарубежных покупателей в 2019 году, когда он попал в заголовки CNN, продав 16 домов по 1 евро каждый, или чуть больше доллара. Затем снова в июле 2021 года, когда он предложил еще 10 старых зданий за символические 2 евро каждое.
К тому времени, когда в ноябре прошлого года истек второй срок подачи заявок, мэрия снова была завалена сотнями запросов от заинтересованных покупателей. В конечном итоге дома были проданы с аукциона тому, кто предложил самую высокую цену, по цене от 500 до 7000 евро (от 540 до 7560 долларов).
По словам заместителя мэра Джузеппе Качиоппо, почти все новые покупатели из Северной Америки. Некоторые купили свой участок дома незаметно, в то время как другие бросили вызов ограничениям на поездки Covid и прилетели посмотреть.
«Допустим, что почти 80% людей, которые написали нам, подали заявки и приняли участие во втором аукционе, прибыли либо из Штатов, либо из Америки», — говорит Качиоппо. «Интерес со стороны американских покупателей большой, и, к счастью, он не ослабевает. Пандемия усложнила проведение этой новой распродажи, но нам повезло. Все прошло хорошо.
Так что же побудило этих новых покупателей приобрести недвижимость, пострадавшую от землетрясения, в самой глубине Сицилии? Удивительно, но многие, по-видимому, не просто хотели приобрести отпуск по сниженной цене. Они также хотят помочь возродить шум деревни и ее экономику.

Источник: CNN
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