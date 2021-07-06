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Питерец.ру » Общество » Как футбольный Евро повлиял на город

Как футбольный Евро повлиял на город

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Власти отмечают положительное влияние футбольного турнира

Петербург принял 7 матчей футбольного Евро. Город на Неве посетило огромное число болельщиков. По мнению петербургских властей, турнир повлиял на развитие туризма. Город показал, что может принимать столь серьезные соревнования. С сектором гостеприимства все оказалось на высшем уровне.

В туристическом комитете города рассчитывают, что подобные события будут давать «эффект кометы». Это когда на протяжении полугода-года после завершения спортивных и культурных мероприятий люди будут все равно ехать сюда.

«Питерец.ру» считает, что помимо оптимистичной оценки нужно посмотреть правде в глаза. Защитные меры против коронавируса в Северной столице работали довольно плохо. Иначе как объяснить увеличение количества зараженных. Так что в этой бочке меда есть не то что ложка, а немалая порция дегтя. Например, петербургский комментатор Геннадий Орлов серьезно раскритиковал действия местных властей. По его мнению, организовано все было плохо. Так что поводов хвалиться у нас не так уж и много.

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