Правление Бориса Джонсона превращается в один длительный кризис

В воскресенье Борис Джонсон впервые с октября 2019 года пойдет среди своих консервативных сторонников, когда члены правящей партии Великобритании соберутся в английском городе Манчестере на свою конференцию 2021 года.
Он делает это, когда Британия сталкивается с многочисленными кризисами, от нехватки топлива, приводящей к остановке дорог, до резкого роста цен на энергоносители из-за необычно низких поставок газа. Есть серьезные опасения, что Великобритания столкнется с нехваткой продуктов питания по мере приближения Рождества, в то время как полки супермаркетов уже выглядят пустыми в некоторых районах.
Трудно представить, что в последний раз, когда Джонсон присутствовал на партийной конференции, он делал это в качестве нового лидера и, в глазах многих, героя-победителя, выполнявшего миссию по достижению Брексита - проблема, парализовавшая Великобританию с 2016 года.
С тех пор Джонсон получил парламентское большинство, представил версию Брексита труднее, чем многие мечтали - или опасались, - был охвачен многочисленными скандалами из-за его борьбы с пандемией Covid-19 и столкнулся с резкой критикой со стороны многих из своих бывших сторонники, которые теперь сомневаются в его компетенции.
Некоторые быстро обвиняют в дефиците крайнюю интерпретацию Брексита Джонсоном - введение жестких торговых барьеров с ближайшим торговым партнером Великобритании и ограничение возможностей европейцев работать в Великобритании.
Другие винят шок, вызванный глобальной пандемией, которая препятствует перемещению между странами и нарушает цепочки поставок.
Правда в том, что это, вероятно, комбинация двух. Однако для Джонсона сложно то, что лидеры отрасли и эксперты по логистике все больше объединяются в своей вере в то, что эти проблемы можно было бы смягчить, если бы премьер-министр и его правительство прислушались к их предупреждениям за месяцы, а в некоторых случаях и годы, прежде чем насосы иссякли и полки опустели.
Самая актуальная проблема - это, без сомнения, нехватка топлива. Причина дефицита проста: не хватает квалифицированных водителей-цистерн для доставки топлива на заправочные станции.
Нехватка рабочей силы также частично является причиной других бед, с которыми сталкиваются британцы. От сезонных рабочих, которые собирают и обрабатывают свежие продукты, до водителей, доставляющих продукты в холодильники и обратно, Великобритания может оказаться на пути к суровой зиме, если в преддверии Рождества не будет хватать топлива или еды.
Ограничение сезонных бедствий: отопление домов может внезапно стать намного дороже из-за нехватки газа. Хотя в этом нельзя винить только Brexit, у правительства можно спросить, почему небольшой остров с большим населением имеет одну из самых низких емкостей для хранения газа в Европе.
Можно ли избежать суровой зимы в Британии? Краткий ответ - да, по мнению тех, кто лучше всего разбирается в рассматриваемых проблемах.
Клэр Уокер, соисполнительный директор Британской торговой палаты, сказала CNN, что, хотя бизнес соглашается, правительство «ясно дало понять, что его приоритетом является переход от зависимости от рабочих из ЕС к сосредоточению внимания на домашней рабочей силе». это «требует тщательного планирования и тесной работы между бизнесом и правительством».
К сожалению, многие из тех, кто работает в затронутых отраслях промышленности, указывают на тенденцию в мышлении Джонсона и его правительства, которая предполагает, что они, возможно, не захотят сгладить этот переход, если он попирает их принципы Брексита.
Она указывает на лето 2020 года, когда у Великобритании была возможность остаться в таможенном союзе и едином рынке ЕС немного дольше, чтобы справиться с нагрузкой на цепочки поставок, возникшей в результате столкновения Brexit и Covid.
Когда дело доходит до нехватки газа, сменявшие друг друга правительства отказывались наращивать мощности Великобритании по хранению сжиженного газа, вместо этого полагаясь на своевременную цепочку поставок - как это делается со многими другими критически важными продуктами, такими как продукты питания и медицинское оборудование.
«Ничто не мешает правительству поддерживать запасы газа или СИЗ. Просто нам, кажется, нравится жить на грани », - говорит Сэм Лоу, старший научный сотрудник Центра европейских реформ.
«Своевременность» - это совершенно верный способ управлять своей экономикой, - добавляет он, но «когда вы коренным образом меняете всю свою экономическую модель и переживаете беспрецедентный кризис, имеет смысл иметь резервы критически важных продуктов, чтобы избежать критический кризис ».
Сторонники благотворительности могут сказать, что прогнозирование необходимости создания запасов из-за пандемии потребует назначения Нострадамуса в ваш кабинет. Однако вероятность пандемии уже много лет находится в поле зрения Великобритании.
В Национальном реестре рисков Великобритании за 2015 год «Пандемия гриппа» была отмечена первым маркером в разделе «Риски наивысшего приоритета». В 2017 году в реестре конкретно упоминались болезни человека, передающиеся воздушно-капельным путем.
Представитель правительства ответил на критику, высказанную респондентами в этой статье, сказав, что недавние проблемы, возникшие в Европе, являются результатом уникального и беспрецедентного сочетания проблем, и мы тесно сотрудничаем с предприятиями, чтобы поддержать их в этот период.
Они сказали, что правительство поддерживает регулярные контакты с пищевыми и сельскохозяйственными организациями и промышленностью, чтобы помочь им справиться с ситуацией ». Они добавили, что «внутренние газовые хранилища мало влияют на цену газа» и что «Великобритания не зависит от российской нефти или газа», поскольку она «извлекает выгоду из доступа к газовым запасам в британских территориальных водах и надежных источников импорта. партнеров, таких как Норвегия ».
Так или иначе, похоже, что у Джонсона было достаточно времени, чтобы смягчить удар британских граждан. Вопрос в том, почему он этого не сделал?
Чтобы получить ответ, CNN поговорил с несколькими действующими и бывшими правительственными чиновниками, все из которых работали с Джонсоном в тот период, когда такие решения могли быть приняты. Все говорили на условиях анонимности.
Другой высокопоставленный правительственный советник с улыбкой описал, что в настоящее время основное внимание уделяется исключительно обеспечению Brexit, хотя опасения по поводу нехватки водителей и цепочек поставок лекарств уже вызывают головные боли в департаментах.
Другие правительственные чиновники говорят, что эта настойчивость в оптимизме означала, что у Джонсона были слепые пятна, когда дело доходило до реалий увязки Брексита и Ковида.
С одной стороны, Джонсону не повезло, говорит бывший министр правительства и сторонник Джонсона. «Для нового правительства вполне разумно взглянуть на все гипотетические события, которые могут произойти, включая пандемию, и спросить, насколько вероятно, что это произойдет, пока мы находимся у власти».
Однако бывший министр признает, что, с другой стороны, вполне разумно спросить, почему «правительство, вводящее разовые изменения, такие как Брексит, не сделает все, что в его силах, чтобы остановить даже наименее вероятное усугубление катастрофы. Трудности Брексита ».
Может ли быть, что Великобритания была так плохо подготовлена к предсказанным событиям, потому что Джонсон не любит сообщать плохие новости?
Даже его ближайшие соратники признают, что слепой оптимизм - это черта премьер-министра.
У Джонсона есть краткосрочные решения, если он захочет уменьшить эти кризисы. Он может еще больше изменить краткосрочные визы, что позволит большему количеству иностранных рабочих заполнить пробелы. Он мог бы стремиться к более тесным отношениям с ЕС, чтобы укрепить цепочки поставок и запасы. Однако до тех пор, пока на Джонсона не будет оказано достаточного давления со стороны общественности или его партии, любые варианты, которые включают в себя дополнительную иммиграцию или большую Европу, не имеют смысла для человека, воплотившего Брексит.
Топливный кризис сильно повредил Джонсону, хотя и не принес оппозиционной Лейбористской партии достаточных результатов в опросах, которые должны беспокоить Джонсона в предположении, что дефицит скоро закончится. Несмотря на все это, он по-прежнему является относительно надежным лидером с большим большинством и широкой общественностью.
Вопрос, который должны рассмотреть консервативные делегаты Джонсона, собравшись впервые с тех пор, как мир перевернулся с ног на голову: человек, который два года назад использовал платформу для хорошего самочувствия, чтобы прорваться через тупик Брексита и выполнить конкретную работу, а также лучший человек, чтобы возглавить кризис? А если нет, то как они могут сместить популярного лидера с большинством до следующих запланированных выборов в 2024 году?