Правление Бориса Джонсона превращается в один длительный кризис

В воскресенье Борис Джонсон впервые с октября 2019 года пойдет среди своих консервативных сторонников, когда члены правящей партии Великобритании соберутся в английском городе Манчестере на свою конференцию 2021 года.

Он делает это, когда Британия сталкивается с многочисленными кризисами, от нехватки топлива, приводящей к остановке дорог, до резкого роста цен на энергоносители из-за необычно низких поставок газа. Есть серьезные опасения, что Великобритания столкнется с нехваткой продуктов питания по мере приближения Рождества, в то время как полки супермаркетов уже выглядят пустыми в некоторых районах.

Трудно представить, что в последний раз, когда Джонсон присутствовал на партийной конференции, он делал это в качестве нового лидера и, в глазах многих, героя-победителя, выполнявшего миссию по достижению Брексита - проблема, парализовавшая Великобританию с 2016 года.

С тех пор Джонсон получил парламентское большинство, представил версию Брексита труднее, чем многие мечтали - или опасались, - был охвачен многочисленными скандалами из-за его борьбы с пандемией Covid-19 и столкнулся с резкой критикой со стороны многих из своих бывших сторонники, которые теперь сомневаются в его компетенции.

Некоторые быстро обвиняют в дефиците крайнюю интерпретацию Брексита Джонсоном - введение жестких торговых барьеров с ближайшим торговым партнером Великобритании и ограничение возможностей европейцев работать в Великобритании.

Другие винят шок, вызванный глобальной пандемией, которая препятствует перемещению между странами и нарушает цепочки поставок.

Правда в том, что это, вероятно, комбинация двух. Однако для Джонсона сложно то, что лидеры отрасли и эксперты по логистике все больше объединяются в своей вере в то, что эти проблемы можно было бы смягчить, если бы премьер-министр и его правительство прислушались к их предупреждениям за месяцы, а в некоторых случаях и годы, прежде чем насосы иссякли и полки опустели.

Самая актуальная проблема - это, без сомнения, нехватка топлива. Причина дефицита проста: не хватает квалифицированных водителей-цистерн для доставки топлива на заправочные станции.

Нехватка рабочей силы также частично является причиной других бед, с которыми сталкиваются британцы. От сезонных рабочих, которые собирают и обрабатывают свежие продукты, до водителей, доставляющих продукты в холодильники и обратно, Великобритания может оказаться на пути к суровой зиме, если в преддверии Рождества не будет хватать топлива или еды.

Ограничение сезонных бедствий: отопление домов может внезапно стать намного дороже из-за нехватки газа. Хотя в этом нельзя винить только Brexit, у правительства можно спросить, почему небольшой остров с большим населением имеет одну из самых низких емкостей для хранения газа в Европе.

Можно ли избежать суровой зимы в Британии? Краткий ответ - да, по мнению тех, кто лучше всего разбирается в рассматриваемых проблемах.

Клэр Уокер, соисполнительный директор Британской торговой палаты, сказала CNN, что, хотя бизнес соглашается, правительство «ясно дало понять, что его приоритетом является переход от зависимости от рабочих из ЕС к сосредоточению внимания на домашней рабочей силе». это «требует тщательного планирования и тесной работы между бизнесом и правительством».

К сожалению, многие из тех, кто работает в затронутых отраслях промышленности, указывают на тенденцию в мышлении Джонсона и его правительства, которая предполагает, что они, возможно, не захотят сгладить этот переход, если он попирает их принципы Брексита.

«Правительство постоянно принимает решения, в которых Брексит ставится выше, чем предотвращение потенциальных катастроф», - говорит Анна Ежевска, основатель Trade and Borders, консалтинговой компании, которая консультирует импортеров и экспортеров.

Она указывает на лето 2020 года, когда у Великобритании была возможность остаться в таможенном союзе и едином рынке ЕС немного дольше, чтобы справиться с нагрузкой на цепочки поставок, возникшей в результате столкновения Brexit и Covid.

«Хотя они могут достоверно утверждать, что Covid был катастрофой, которую никто не мог предсказать, мы знали, что выход из переходного периода во время зимнего пика может создать огромные проблемы. У них было время ввести процедуры, но они предпочли этого не делать. И все это время они оставляли таких клиентов, как мой, в разгар пандемии, без указаний относительно договоренностей после Брексита до самой последней минуты».

Когда дело доходит до нехватки газа, сменявшие друг друга правительства отказывались наращивать мощности Великобритании по хранению сжиженного газа, вместо этого полагаясь на своевременную цепочку поставок - как это делается со многими другими критически важными продуктами, такими как продукты питания и медицинское оборудование.

«Ничто не мешает правительству поддерживать запасы газа или СИЗ. Просто нам, кажется, нравится жить на грани », - говорит Сэм Лоу, старший научный сотрудник Центра европейских реформ. «Своевременность» - это совершенно верный способ управлять своей экономикой, - добавляет он, но «когда вы коренным образом меняете всю свою экономическую модель и переживаете беспрецедентный кризис, имеет смысл иметь резервы критически важных продуктов, чтобы избежать критический кризис ».

Сторонники благотворительности могут сказать, что прогнозирование необходимости создания запасов из-за пандемии потребует назначения Нострадамуса в ваш кабинет. Однако вероятность пандемии уже много лет находится в поле зрения Великобритании.

В Национальном реестре рисков Великобритании за 2015 год «Пандемия гриппа» была отмечена первым маркером в разделе «Риски наивысшего приоритета». В 2017 году в реестре конкретно упоминались болезни человека, передающиеся воздушно-капельным путем.

Представитель правительства ответил на критику, высказанную респондентами в этой статье, сказав, что недавние проблемы, возникшие в Европе, являются результатом уникального и беспрецедентного сочетания проблем, и мы тесно сотрудничаем с предприятиями, чтобы поддержать их в этот период.

Они сказали, что правительство поддерживает регулярные контакты с пищевыми и сельскохозяйственными организациями и промышленностью, чтобы помочь им справиться с ситуацией ». Они добавили, что «внутренние газовые хранилища мало влияют на цену газа» и что «Великобритания не зависит от российской нефти или газа», поскольку она «извлекает выгоду из доступа к газовым запасам в британских территориальных водах и надежных источников импорта. партнеров, таких как Норвегия ».

Так или иначе, похоже, что у Джонсона было достаточно времени, чтобы смягчить удар британских граждан. Вопрос в том, почему он этого не сделал?

Чтобы получить ответ, CNN поговорил с несколькими действующими и бывшими правительственными чиновниками, все из которых работали с Джонсоном в тот период, когда такие решения могли быть приняты. Все говорили на условиях анонимности.

«Когда мы только пришли к власти, страна была измучена тупиком Брексита», - говорит бывший старший советник Джонсона. «Мы говорили только о том, как назначить выборы, выиграть большинство и провести Брексит. Мы искренне опасались, что если это затянется дольше, это может привести к чему-то ужасному в обществе. Возможности для чего-либо еще были ограничены ».

Другой высокопоставленный правительственный советник с улыбкой описал, что в настоящее время основное внимание уделяется исключительно обеспечению Brexit, хотя опасения по поводу нехватки водителей и цепочек поставок лекарств уже вызывают головные боли в департаментах.

Другие правительственные чиновники говорят, что эта настойчивость в оптимизме означала, что у Джонсона были слепые пятна, когда дело доходило до реалий увязки Брексита и Ковида.

«Он не любит иметь дело с реальностью. Он просто хочет выйти и сказать публике, что все идет отлично », - говорит один бывший высокопоставленный чиновник. «Мы пытались сказать ему, что в какой-то момент была вероятна всякого рода нехватка, и он не может просто улыбаться и делать вид, что ничего не происходит».

С одной стороны, Джонсону не повезло, говорит бывший министр правительства и сторонник Джонсона. «Для нового правительства вполне разумно взглянуть на все гипотетические события, которые могут произойти, включая пандемию, и спросить, насколько вероятно, что это произойдет, пока мы находимся у власти».

Однако бывший министр признает, что, с другой стороны, вполне разумно спросить, почему «правительство, вводящее разовые изменения, такие как Брексит, не сделает все, что в его силах, чтобы остановить даже наименее вероятное усугубление катастрофы. Трудности Брексита ».

Может ли быть, что Великобритания была так плохо подготовлена ​​к предсказанным событиям, потому что Джонсон не любит сообщать плохие новости?

Даже его ближайшие соратники признают, что слепой оптимизм - это черта премьер-министра.

«Я бы никогда не хотел умерить энтузиазм Бориса, но ему действительно нужно нанять людей, которые восполняют его слабые места и больше заинтересованы в том, чтобы вдаваться в детали, чем высокопоставленные, хорошие новости видения», - бывший старший советник Джонсон говорит.

У Джонсона есть краткосрочные решения, если он захочет уменьшить эти кризисы. Он может еще больше изменить краткосрочные визы, что позволит большему количеству иностранных рабочих заполнить пробелы. Он мог бы стремиться к более тесным отношениям с ЕС, чтобы укрепить цепочки поставок и запасы. Однако до тех пор, пока на Джонсона не будет оказано достаточного давления со стороны общественности или его партии, любые варианты, которые включают в себя дополнительную иммиграцию или большую Европу, не имеют смысла для человека, воплотившего Брексит.

Топливный кризис сильно повредил Джонсону, хотя и не принес оппозиционной Лейбористской партии достаточных результатов в опросах, которые должны беспокоить Джонсона в предположении, что дефицит скоро закончится. Несмотря на все это, он по-прежнему является относительно надежным лидером с большим большинством и широкой общественностью.

Вопрос, который должны рассмотреть консервативные делегаты Джонсона, собравшись впервые с тех пор, как мир перевернулся с ног на голову: человек, который два года назад использовал платформу для хорошего самочувствия, чтобы прорваться через тупик Брексита и выполнить конкретную работу, а также лучший человек, чтобы возглавить кризис? А если нет, то как они могут сместить популярного лидера с большинством до следующих запланированных выборов в 2024 году?