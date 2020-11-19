Когда мы выйдем на плато?

«Питерец.ру» сообщает, что начало спада заболеваемости covid-19 произойдет в конце этого месяца. По крайней мере, большинство экспертов считает, что многие регионы нашей страны выйдут на плату по коронавирусу именно в это время.

Однако в некоторых регионах это произойдет позднее, поскольку там ситуация с распространением covid-19 хуже. К сожалению, в этот список попал и Петербург. Северная столица выйдет на плато не раньше декабря. Возможно, это произойдет уже в начале 2021 года.

Этот прогноз сделан на основании данных официальной статистики. Посмотрим, какой окажется реальная картина, ведь точно предугадать дальнейшее развитие событий никто не может. За время пандемии мы уже не раз видели, как многие прогнозы оказывались неверными.