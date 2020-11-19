ента новостей

11:23
В Петербурге лжемедики обокрали пенсионерку
11:15
Михаил Романов обратился к Председателю СК в связи с падением ребенка на скалодроме в «Питерлэнде»
10:13
Что с транспортной реформой
09:32
Когда мы выйдем на плато?
17:24
Лучший студенческий отряд Петербурга будет награжден Почетным знаменем Губернатора
17:22
Дом народов России создает мотивацию для реализации социальных проектов в области государственной национальной полит
16:27
«За Ленинград!» - уникальные артефакты времён блокады передадут поисковики военнослужащим общевойсковой армии ЗВО
14:28
«Зенит» проиграл «Химкам» в Евролиге в равной борьбе
13:06
Архивные материалы о разрушенном соборе «всей российской артиллерии», где Пушкин крестил дочь, представят в Санкт-Петербурге
13:05
В Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели школьника
12:55
Инициативу о наделении семей с детьми от 16 до 18 лет правом на антиковидные выплаты городской ЗакС вновь «замотал»
12:50
Петербургские депутаты спросили губернатора о коррупции в КГИОПе
12:46
В Ленобласти на дистанционное обучение переведены военнослужащие ЗВО, осваивающие программу вечерней школы
12:45
Россельхознадзор проконтролировал ввоз 22,5 тысяч тонн импортных товаров
12:37
Noize MC представит новый трек на онлайн-фестивале Miller
12:33
Библиотека «Ржевская» проведет онлайн-вечеринку
12:25
В Петербурге задержали автоугонщиков
09:24
Проблема с донорской кровью
08:35
К чему приведет вакцинация?
23:02
Два лица огня
19:30
Предпремьера «Дочери рыбака»
19:22
Связисты Ленинградской армии ЗВО организовали тропосферную связь в ходе тренировки
17:50
В Петербурге будет реализована инициатива Народного фронта по предоставлению дополнительного транспорта участковым врачам
17:46
Россельхознадзор проконтролировал ввоз более 25 тыс. тонн авокадо и манго
17:44
«Молодежный» Комитет разработал интерактивную карту для студентов
13:47
Чиновники поделятся кровью
13:43
Выставка «Творцы Великой Победы. Главный маршал авиации А. А. Новиков»
13:42
Дом народов России помогает сохранять культуру народов Российской Федерации
12:19
В Петербурге благоустроили территорию у одного из опорных пунктов оборонительного рубежа «Ижора»
12:00
Онлайн-конференция «Экстремизм в молодежной среде»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Когда мы выйдем на плато?

Когда мы выйдем на плато?

0
39
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Когда статистика по коронавирусу пойдет на спад

«Питерец.ру» сообщает, что начало спада заболеваемости covid-19 произойдет в конце этого месяца. По крайней мере, большинство экспертов считает, что многие регионы нашей страны выйдут на плату по коронавирусу именно в это время.

Однако в некоторых регионах это произойдет позднее, поскольку там ситуация с распространением covid-19 хуже. К сожалению, в этот список попал и Петербург. Северная столица выйдет на плато не раньше декабря. Возможно, это произойдет уже в начале 2021 года.

Этот прогноз сделан на основании данных официальной статистики. Посмотрим, какой окажется реальная картина, ведь точно предугадать дальнейшее развитие событий никто не может. За время пандемии мы уже не раз видели, как многие прогнозы оказывались неверными.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-10-2020, 09:39
Мнения о пике заболеваемости
28-08-2020, 08:30
Самая высокая смертность по коронавирусу
11-08-2020, 08:01
Что с антителами к Covid-19
28-04-2020, 10:02
Будет ли аномальная жара?
1-11-2019, 09:48
Тарифы ЖКХ продолжат расти
5-06-2020, 09:43
Как поведет себя рубль?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
579
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
983
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
1 009
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 174
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх