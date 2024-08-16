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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге раскрыли квартирную кражу

В Выборге раскрыли квартирную кражу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Ленобласти раскрыли квартирную кражу

15 сентября 2023 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 62-летняя медсестра, проживающая в Садовом переулке поселка Рощино.
Женщина рассказала, что в этот же день в ее квартиру дома 4 по Садовому переулку проник неизвестный и похитил оттуда имущество на сумму в 60 000 рублей.
Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ст.158 ч.3 п.а УК РФ (Кража).
Вчера, 15 августа 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в совершении указанного преступления изобличили ранее задержанного за совершение аналогичного преступления 47-летнего петербуржца.
Ранее он был неоднократно судим за кражи и незаконный оборот наркотических средств.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО кража
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