Пункты Wildberries появились на базе Почты России

Компания Wildberries является крупнейшим маркетплейсом в России. Однако этот гигант не останавливается на достигнутом и продолжает свое развитие. Теперь в WB запустили пилотный проект с ПВЗ на базе «Почты России». Например, такие пункты появились во многих почтовых отделениях СПб.

Это одно из нововведений, которое произошло после слияния Wildberries и Russ. Открытие таких пунктов стало частью новой стратегии сети. В объединенной компании решили расширить логистику. Планируется, что благодаря партнерству с «Почтой России» доставка заказов WB станет еще быстрее и удобнее.

«Питерец.ру» отмечает, что вокруг Wildberries в последнее время появляется много информационного шума. Это и новости о стрельбе в московском офисе, обвинения в захвате бизнеса и многое другое.