ента новостей

10:17
На внешнем кольце КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу
10:06
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
09:53
В Невском районе поймали мигранта, подозреваемого в разбое на улице Подвойского
09:45
В Невском районе задержали молодую парочку вымогателей
09:33
В Невском районе задержали пьяного дебошира, напавшего на бригаду медиков
09:10
Песка будет использоваться меньше
09:07
Пункты Wildberries появились на базе Почты России
00:31
Баскетбольный «Зенит» разгромил «Парму» со счётом 100:56, в составе пермяков дабл-дабл сделал Ройс Хэмм
00:10
СКА одержал сухую победу в Минске со счётом 3:0, Глотов сделал дубль
17:06
Выставка «Прогулки с Данте Алигьери»
17:03
Выставка «Скалодром»
14:39
Ленинградская область стала участницей фотовыставки Фонда Потанина и информационного агентства ТАСС
14:35
Герценовцы помогают собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области
12:08
По каким причинам увольняются петербуржцы?
12:01
Губернатор Петербурга наградил росгвардейцев-водолазов знаками отличия «За доблесть в спасении»
11:58
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Поэтического бульвара
11:52
В поселке Сярьги задержали подозреваемого в убийстве жены
11:22
В Невском районе поймали подозреваемого в хулиганской стрельбе по окнам из пневматического пистолета
11:08
Во Фрунзенском районе задержан подозреваемый в разбое
10:57
В СПб проведен миграционный рейд
10:10
В Петербурге нашлись последователи гоголевского Чичикова
09:44
«Газпром» в лидерах по убыткам
09:44
В Приморском районе фармацевта порезали ножом при попытке ограбления аптеки
09:34
В отношении водителя «Инфинити», по вине которого погибла его беременная жена возбуждено уголовное дело
09:27
Детей вовлекают в опасные игры через мобильные приложения и чаты
09:22
В Петербурге стартует музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» – «Петербургские набережные»
22:32
«СКА-Нева» в овертайме пересилила красноярский «Сокол»: Дишковский сделал дубль, а Подлягин – 32 сэйва
22:08
Петербургское хоккейное «Динамо» стало лидером чемпионата ВХЛ после победы в Новокузнецке над «Металлургом» со счётом 3:2, Сидляров и Чернов набрали по 2 очка
19:25
Волейбольный «Зенит» на тай-брейке проиграл «Белогорью» Александра Волкова в 6-м туре Суперлиги: не помогли и 30 очков Владислава Бабкевича
19:24
Поисковики Петербурга отправятся в экспедицию «Небо Родины»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Пункты Wildberries появились на базе Почты России

Пункты Wildberries появились на базе Почты России

0
55
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
kazanfirst.ru
В почтовых отделениях Северной столицы появились пункты Wildberries

Компания Wildberries является крупнейшим маркетплейсом в России. Однако этот гигант не останавливается на достигнутом и продолжает свое развитие. Теперь в WB запустили пилотный проект с ПВЗ на базе «Почты России». Например, такие пункты появились во многих почтовых отделениях СПб.

Это одно из нововведений, которое произошло после слияния Wildberries и Russ. Открытие таких пунктов стало частью новой стратегии сети. В объединенной компании решили расширить логистику. Планируется, что благодаря партнерству с «Почтой России» доставка заказов WB станет еще быстрее и удобнее.

«Питерец.ру» отмечает, что вокруг Wildberries в последнее время появляется много информационного шума. Это и новости о стрельбе в московском офисе, обвинения в захвате бизнеса и многое другое.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-10-2019, 10:03
Wildberries начнет сотрудничать с самозанятыми
13-01-2024, 12:25
Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали
29-12-2022, 09:56
В Адмиралтейском районе двое подростков пытались ограбить пункте выдачи «Wildberries»
5-05-2023, 00:04
Повышение продаж на Wildberries
21-01-2023, 14:57
В Петербурге задержали подозреваемых укравших смартфоны из пункте выдачи Wildberries
18-09-2017, 11:25
В почтовых отделениях будут бороться с очередями

Происшествия на дорогах

0
114
Вчера, 09:34
В отношении водителя «Инфинити», по вине которого погибла его беременная жена возбуждено уголовное дело
0
190
2-10-2024, 16:57
В массовом ДТП на КАД пострадали три человека
0
136
2-10-2024, 13:14
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибли водитель и пассажир иномарки
0
142
2-10-2024, 09:54
В Невском районе в ДТП пострадали водитель и 14-летний пассажир «ВАЗ 2114»
Наверх