Петербургский завод выиграл суд у Wildberries из-за торговли контрафактом

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский завод успешно защитил свои права в суде, выиграв дело у известного маркетплейса Wildberries. Причиной разбирательства стала торговля контрафактной продукцией.

В ходе судебного процесса было установлено, что на Wildberries продавалась продукция, маркированная знаками завода, но без его разрешения. Это нарушало права правообладателя и наносило ущерб его деловой репутации.

Суд удовлетворил требования завода и обязал Wildberries прекратить нарушение прав на, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Решение суда вступило в законную силу.

Этот случай еще раз подчеркивает важность защиты прав на интеллектуальную собственность и необходимость соблюдения законодательства в сфере торговли. Правообладатель может обратиться в суд для защиты своих интересов и восстановления справедливости.