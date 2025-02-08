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Питерец.ру » Экономика » Петербургский завод выиграл суд у Wildberries из-за торговли контрафактом

Петербургский завод выиграл суд у Wildberries из-за торговли контрафактом

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
pxhere.com
Петербургский производитель сумел защитить свои права, выиграв дело у известной онлайн-площадки

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский завод успешно защитил свои права в суде, выиграв дело у известного маркетплейса Wildberries. Причиной разбирательства стала торговля контрафактной продукцией.

В ходе судебного процесса было установлено, что на Wildberries продавалась продукция, маркированная знаками завода, но без его разрешения. Это нарушало права правообладателя и наносило ущерб его деловой репутации.

Суд удовлетворил требования завода и обязал Wildberries прекратить нарушение прав на, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб. Решение суда вступило в законную силу.

Этот случай еще раз подчеркивает важность защиты прав на интеллектуальную собственность и необходимость соблюдения законодательства в сфере торговли. Правообладатель может обратиться в суд для защиты своих интересов и восстановления справедливости.

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