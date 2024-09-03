Пропавшая 12-летняя девочка обнаружилась в 50 километрах от дома. Она оказалась в посёлке Сосново, Приозерского района Ленинградской области. В отдел полиции девочку привели местные жители.
По предварительной информации, девочка добралась до места на электричке, противоправных действий в отношении нее не совершалось.
В настоящий момент ребенок находится в районном отделе полиции и в ближайшее время будет доставлена домой.
Полицейскими устанавливаются обстоятельства, которые заставили девочку уйти из дома.
Пропавшая в Буграх девочка нашлась в 50 километрах от Петербурга
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Опубликовал: Anton78
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Пропавшая во Всеволожском районе девочка нашлась в 50 километрах от города
Пропавшая 12-летняя девочка обнаружилась в 50 километрах от дома. Она оказалась в посёлке Сосново, Приозерского района Ленинградской области. В отдел полиции девочку привели местные жители.
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