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Питерец.ру » Происшествия » Пропавшая в Буграх девочка нашлась в 50 километрах от Петербурга

Пропавшая в Буграх девочка нашлась в 50 километрах от Петербурга

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Опубликовал: Anton78
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Пропавшая во Всеволожском районе девочка нашлась в 50 километрах от города

Пропавшая 12-летняя девочка обнаружилась в 50 километрах от дома. Она оказалась в посёлке Сосново, Приозерского района Ленинградской области. В отдел полиции девочку привели местные жители.
По предварительной информации, девочка добралась до места на электричке, противоправных действий в отношении нее не совершалось.
В настоящий момент ребенок находится в районном отделе полиции и в ближайшее время будет доставлена домой.
Полицейскими устанавливаются обстоятельства, которые заставили девочку уйти из дома.

Источник: ГУ МВД
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