Пропавшая в Буграх девочка нашлась в 50 километрах от Петербурга

Пропавшая 12-летняя девочка обнаружилась в 50 километрах от дома. Она оказалась в посёлке Сосново, Приозерского района Ленинградской области. В отдел полиции девочку привели местные жители.

По предварительной информации, девочка добралась до места на электричке, противоправных действий в отношении нее не совершалось.

В настоящий момент ребенок находится в районном отделе полиции и в ближайшее время будет доставлена домой.

Полицейскими устанавливаются обстоятельства, которые заставили девочку уйти из дома.