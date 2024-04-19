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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли схему подмены зарядных устройств, заказанных через маркетплейс

В Петербурге раскрыли схему подмены зарядных устройств, заказанных через маркетплейс

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские в Петербурге раскрыли схему хищения 120 зарядных устройств, заказанных через маркетплейс

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального Главка были задержаны трое жителей Московского района Петербурга в возрасте от 19 до 24 лет, подозреваемых в хищении имущества, заказанных через маркетплейс товаров.
По предварительной версии полиции, двое братьев совместно со своим младшим знакомым создали на Интернет площадке четыре учётные записи, оформив их на других людей. Посредством этих аккаунтов подельники купили в общей сложности 120 зарядных устройств от дорогостоящих смартфонов на сумму 280 тысяч рублей, доставку которых оформили в разные пункты выдачи, расположенные на Новоизмайловском проспекте. При этом за заказами всегда приходил 19-летний молодой человек. После получения товаров он выходил на улицу и садился в машину, где вместе с сообщниками вскрывал коробки и подменял оригинальную электронную технику на поддельные изделия себестоимостью по 150 рублей.
После указанных махинации соучастники в течение нескольких минут подавали онлайн-заявки на возврат полученного заказа и относили коробки обратно в пункт выдачи. Впоследствии вся уплаченная ими за покупку зарядных устройств сумма была возвращена.
В ходе проведённых обысков по местам жительства подельников оперативниками было обнаружено и изъято множество банковских и SIM-карт, мобильные телефоны, ноутбук и 505 оригинальных и неоригинальных адаптеров питания.
В отношении сообщников следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество
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