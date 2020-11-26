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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге с поличным поймали квартирных воров

В Петербурге с поличным поймали квартирных воров

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Полицейским задержать троих взломщиков, проникших в квартиру в Красногвардейском районе Петербурга

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России и при содействии сотрудников ДПС задержали трех уроженцев Закавказья, в возрасте от 29 до 41 года. Двое из них ранее судимы за имущественные преступления – кражи и грабеж.

Указанные граждане задержаны с поличным после совершения кражи имущества из квартиры дома 12 по аллее Евгения Шварца, в которую, по версии полиции, проникли путем повреждения личинки замка. Злоумышленникам удалось похитить ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму 28 тысяч рублей.

У подозреваемых изъято похищенное имущество, орудия взлома – отмычки, отвертка и разводной ключ, а также автомобиль «Мазда», на котором они передвигались в момент совершения преступления.

По данному факту СУ УМВД России по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Все трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район кража квартира
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