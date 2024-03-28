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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали группу подростков, нападавших на случайных прохожих

В Петербурге задержали группу подростков, нападавших на случайных прохожих

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Опубликовал: Anton78
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В Красногвардейском районе сотрудники полиции задержали группу агрессивных подростков в возрасте 16-17 лет, которые нападали на случайных прохожих

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники полиции задержали группу агрессивных подростков в возрасте 16-17 лет, которые с кулаками нападали на случайных прохожих. Оба случая нападения произошли утром 26 марта.

Первой жертвой агрессивных подростков стал 28-летний житель одного из домов на Муринской дороге. На него напали после того, как он вышел из припаркованной автомашины и направился к подъезду дома. В качестве «трофея» один из нападавших забрал 6 тысяч рублей, выпавшие вместе с другими вещами из рук мужчины во время потасовки. 

Вторым пострадавшим стал 33-летний житель соседнего дома, стоявший вместе со своими знакомыми около подъезда. Мужчина даже не успел среагировать на внезапно проявленную в его адрес агрессию. После нападения он с многочисленными ушибами и ссадинами обратился за медицинской помощью в больницу. 

Всех троих нападавших задержали сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района.

Выяснилось, что двое из них ранее уже попадали в поле зрение полицейских за совершение грабежа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
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