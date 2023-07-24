ента новостей

19:47
В Мурино трое хулиганов жестоко избили прохожего
15:59
В Невском районе пресечена деятельность казино
15:22
Школьники из Владивостока познакомились с историей российского парламентаризма в Мариинском дворце
15:14
Места дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 24 по 31 июля
15:11
На Большой Морской улице появились светодиодные фонари
14:30
В ДНР росгвардейцам — участникам СВО вручены медали «За боевое отличие»
13:36
Волонтёры Победы соберутся в Петербурге, чтобы обсудить вопросы помощи ветеранам
13:24
Фотовыставка, концерты, паблик-токи и кинопремьеры – на «Ленфильме» пройдет фестиваль «Африка. Вместе в будущее»
12:19
В Ленобласти автоледи на «ВАЗ-2115» насмерть сбила пешехода
11:28
В Волхове в ДТП постродали подростки на мопеде
11:17
В Мурино мужчина умер после удара таксиста
11:02
В Калининском районе дебошир избил управляющего ресторана
10:49
В Кировском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам 3,9 млн рублей
10:39
В Невском районе поймали двоих злодеев отобравших мобильный телефон у пенсионера
10:27
Международный кинофестиваль короткометражного кино «Время вспомнить»
10:20
В Ленобласти мотоциклист погиб, улетев в кювет
09:52
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Аксиома»
02:26
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов входит в число лидеров международного турнира в городе Уральск (Казахстан) – 3,5 очка после 4-х туров
20:38
Шахматный турнир «Moscow Open – 2023» выиграл Арсений Нестеров, опередивший по коэффициенту Владимира Захарцова, а женщин снова победила Баира Кованова
15:22
«Ленинградец» смог выиграть у «Енисея»: на этот раз команда Сергея Кирьякова сумела реализовать пенальти
13:43
На участке КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
13:10
В Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко
12:53
В Шлиссельбурге в ДТП погиб велосипедист
12:49
Пенсионерка из Тосно перевела мошенникам 3,5 млна рублей
12:40
В Ленобласти женщина ударила ножом в грудь безработного и вызвала полицию
12:35
В Приморском районе задержали поджигателя автомобиля
12:27
В Петербурге в компьютерном клубе взорвалась страйкбольная граната
12:22
В Петербурге задержаны участники поножовщины
12:21
В Выборге стартовал мотопарад «До государственной границы-2023»
02:01
Известный петербургский шахматный деятель Сергей Видякин был сильно избит и доставлен из клуба «Петровская ладья» в Мариинскую больницу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Мурино трое хулиганов жестоко избили прохожего

В Мурино трое хулиганов жестоко избили прохожего

0
45
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские ищут жестоко избивших прохожего  Мурино

Сегодня ночью около 02 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о нападении на мужчину возле 19-этажного дома на улице Шувалова в городе Мурино.

По предварительной информации, трое молодых людей напали на 24-летнего прохожего.

Друзья пострадавшего рассказали: к девушкам и их юному приятелю пристала мутная компания — вели себя вызывающе и просто неадекватно. Это заметил молодой человек по имени Егор и решил заступиться. 

Сначала суетологов удалось прогнать, но вскоре они вернулись с подкреплением и тяжёлым деревянным брусом. 24-летний Егор получил им по лицу и упал на асфальт. Прохожие попытались оказать ему помощь (сложно сказать, насколько благополучно) и вызвали скорую.

Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы.

Как сообщили полицейские, по факту произошедшего проводится проверка. Полицией приняты меры к установлению и розыску злоумышленников.

По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Mash на Мойке
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-08-2022, 12:57
В Мурино тушили балкон
12-04-2023, 15:59
В Ленобласти задержали налетчиков на маникюрный салон
13-06-2023, 10:44
В Выборгском районе ищут напавших на прохожего
23-11-2022, 11:19
Полиция ищет преступника, стрелявшего в полицейского в Ленобласти
17-01-2022, 12:29
В Ленобласти жителя Гарболово жестоко избили по дороге с лесопилки
11-08-2022, 10:36
В Мурино продавец овощного ларька зарезал покупателя

Происшествия на дорогах

0
115
Сегодня, 12:19
В Ленобласти автоледи на «ВАЗ-2115» насмерть сбила пешехода
0
93
Сегодня, 11:28
В Волхове в ДТП постродали подростки на мопеде
0
89
Сегодня, 10:20
В Ленобласти мотоциклист погиб, улетев в кювет
0
150
Вчера, 12:53
В Шлиссельбурге в ДТП погиб велосипедист
Наверх