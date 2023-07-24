В Мурино трое хулиганов жестоко избили прохожего

Сегодня ночью около 02 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о нападении на мужчину возле 19-этажного дома на улице Шувалова в городе Мурино.

По предварительной информации, трое молодых людей напали на 24-летнего прохожего.

Друзья пострадавшего рассказали: к девушкам и их юному приятелю пристала мутная компания — вели себя вызывающе и просто неадекватно. Это заметил молодой человек по имени Егор и решил заступиться.

Сначала суетологов удалось прогнать, но вскоре они вернулись с подкреплением и тяжёлым деревянным брусом. 24-летний Егор получил им по лицу и упал на асфальт. Прохожие попытались оказать ему помощь (сложно сказать, насколько благополучно) и вызвали скорую.

Пострадавший госпитализирован с тяжелыми травмами головы.

Как сообщили полицейские, по факту произошедшего проводится проверка. Полицией приняты меры к установлению и розыску злоумышленников.

По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).