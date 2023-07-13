В Петербурге на КАД задержали похитителя автомобильных колес

Вчера вечером около 18 часов 05 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, на 60-м км внешней стороны КАД, оперативниками Пушкинского района при содействии ДПС был остановлен автомобиль «Форд Фокус», которым управлял 36-летний водитель.

Водителя задержали по подозрению в хищении колес с автомобилей Форд в Пушкинском районе, похищенное частично изъято.

Возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее задержанный был неоднократно судим, в том числе, за кражу колес с автомобилей.