В Ленобласти на даче нашли пакет с пистолетом и гранатой

Вчера утром в экстренные службы позвонила 59-летняя петербурженка, работающая медсестрой в клинике РАН. Женщина с 2017 года снимает участок в СНТ «Домостроитель» в поселке Каннельярви в Выборгском районе Ленинградской области. Женщина сообщила стражам порядка о том, что накануне на указанном участке в земле медсестра обнаружила полиэтиленовый пакет, в котором находились пистолет с глушителем, граната Ф-1, 13 патронов, а также 13 печатей и штампов различных организаций.

Изъятый схрон направлен на экспертизу. Полицейские устанавливают хозяина пакета и бывших пользователей участка.