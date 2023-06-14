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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на даче нашли пакет с пистолетом и гранатой

В Ленобласти на даче нашли пакет с пистолетом и гранатой

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Опубликовал: Anton78
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Пакет с пистолетом с глушителем, гранатой Ф-1, 13 патронами нашла медсестра на даче в Ленобласти

Вчера утром в экстренные службы позвонила 59-летняя петербурженка, работающая медсестрой в клинике РАН. Женщина с 2017 года снимает участок в СНТ «Домостроитель» в поселке Каннельярви в Выборгском районе Ленинградской области. Женщина сообщила стражам порядка о том, что накануне на указанном участке в земле медсестра обнаружила полиэтиленовый пакет, в котором находились пистолет с глушителем, граната Ф-1, 13 патронов, а также 13 печатей и штампов различных организаций.

Изъятый схрон направлен на экспертизу. Полицейские устанавливают хозяина пакета и бывших пользователей участка.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО оружие
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