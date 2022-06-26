В Ленобласти у инвалида отобрали пакет с продуктами

В минувший четверг к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась 66-летняя местная жительница. Женщина рассказала стражам порядка о том, что ненадолго оставила своего 38-летнего сына-инвалида возле подъезда дома на улице Машиностроителей в городе Тихвин. К нему подошли двое и силой отобрали пакет с продуктами и куртку матери. Ущерб женщина оценила в четыре тысячи рублей.

Вчера вечером в четвертом микрорайоне Тихвина сотрудники полиции задержали 35-летнего безработного и 45-летнего дворника коммунальной службы.

Оба подозреваемых помещены в камеру. Тому, что помладше, там все знакомо - привлекался за разбой и кражу. При этом с января проходит фигурантом по делу о грабеже.