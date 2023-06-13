На севере Петербурга работник ТСЖ наткнулся на труп женщины в парадной

Накануне днем около 12 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 35-летний мужчина с сообщением о том, что в 5 парадной на 13 этаже дома 5 по улице Композиторов на черной лестнице находится труп женщины, а возле тела видны следы крови.

По прибытии на место происшествия полицейскими обнаружен труп 48-летней женщины с кровоподтеками на лице.

С места происшествия изъята пустая бутылка из-под коньяка, другие предметы, имеющие доказательственное значение.

13 июня около 00 часов 40 минут возле дома 5 по улице Композиторов в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по подозрению в совершении данного преступления в отдел полиции доставлен 26-летний местный житель.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.