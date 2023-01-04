В Ленобласти пьяная ссора супруго закончилась поножовщиной

Накануне утром около 09 часов к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Новгородской в городе Волхов супруги дерутся на ножах. В результате возникшей ссоры после совместного распития спиртных напитков, муж попал благоверной ножомё в живот, а та достала его колющим ударом в грудь.

Обоих госпитализировали - женщину в тяжелом состоянии. Мужчине чуть полегче, его покой оберегает пост полиции у больничной палаты. Ножи, естественно, изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Зачинщиком ножевого боя следователи считают мужчину.